Las mejores ofertas en calzado para toda la familia están en pleno centro de Luján
Detalles
Si buscás renovar tu calzado sin gastar de más, en Colón 1137 vas a encontrar una gran variedad de opciones para toda la familia, con precios realmente accesibles y modelos para todos los gustos.
El local, ubicado junto a Remises Colón, atiende de lunes a lunes de 9 a 22 horas, ofreciendo zapatillas y calzados con una excelente relación entre precio y calidad. Una propuesta ideal para quienes quieren llevarse modelos lindos y cómodos al precio más bajo del mercado
Publicado el viernes 13 de marzo de 2026