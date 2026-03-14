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Las mejores ofertas en calzado para toda la familia están en pleno centro de Luján

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Publicado el viernes 13 de marzo de 2026


Si buscás renovar tu calzado sin gastar de más, en Colón 1137 vas a encontrar una gran variedad de opciones para toda la familia, con precios realmente accesibles y modelos para todos los gustos.

El local, ubicado junto a Remises Colón, atiende de lunes a lunes de 9 a 22 horas, ofreciendo zapatillas y calzados con una excelente relación entre precio y calidad. Una propuesta ideal para quienes quieren llevarse modelos lindos y cómodos al precio más bajo del mercado

Publicado el viernes 13 de marzo de 2026

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