La familia de Ezra continúa recaudando fondos para que pueda realizar su tratamiento

Ezra es un niño de solo dos años, al cual le diagnosticaron cáncer DIPG (Glioma Pontino Intrisecto Difuso). La única esperanza para el nene y su familia es viajar a Estados Unidos para realizarle un tratamiento especial, pero es muy costoso. Luján en Línea dialogó con su madre, Yohanna Franco, sobre dicha enfermedad y cómo pueden ayudarlos.

«Ezra tiene un tipo de cáncer que es muy raro: se llama DIPG y es un tumor que se da en el tronco encefálico, lo que es vulgarmente denominado como la colita del cerebro, en la parte media, lo que se llama protuberancia. Es un tumor que a medida que va creciendo va apretando los ‘cablecitos’ que llevan información al cuerpo y lo va privando de a poco de las funciones principales, como caminar, hablar, tragar, movimientos de extremidades inferiores, movimientos de músculos faciales, hasta empezar a afectar la parte respiratoria y termina produciendo una falla cardíaca dentro del año de diagnosticado», comentó.

«A Ezra lo diagnosticaron el 15 de diciembre pasado. Todavía está en la primera etapa, pero ya pasó por la gran mayoría de los síntomas. Al hacerle la biopsia, que fue la primera operación que se le hizo, pudieron drenar el tumor y lograron bajar la presión, por eso varios de los síntomas tuvieron un retroceso. Y ahora por suerte está bastante bien, si bien tiene problemas para caminar y a veces hace ausencias, no es ni la mitad de los síntomas que podría estar teniendo», expresó.

«Se están organizando desde peñas folclóricas hasta eventos de música y hay eventos en los que habrá tatuadores. Por suerte la comunidad de Luján se sumó a nuestra lucha y está colaborando de todas las formas posibles para lograr a llevar a Ezra a lo que puede ser su salvación», agregó.

«El domingo hicimos una marcha para pedirle al Gobierno que nos escuche y nos ayude. Iniciamos en la Municipalidad, todo por San Martín y terminamos frente al escenario en el que se estaba por hacer la misa por el domingo de ramos».

«En Argentina solo le están dando cuidados paliativos porque ya no pueden hacer más nada por él. Pero en cuanto a lo que es Estado Unidos, estamos terminando de recaudar el dinero, que está en el banco ya y faltaría un pequeño tramo para poder hacer la videoconsulta, que es la que va a dar el OK para que nosotros podamos viajar. Y luego pagar todo lo que se use en el tratamiento, la estadía y el viaje. En ese caso lo operarían una vez más (ya pasó por dos acá)», informó la madre.

«Para poder llevarlo a EEUU, con la videoconsulta incluida, serían 116.500 dólares. La plata no la tengo yo, sino que está en el banco, porque han robado urnas y causado destrozos en los locales donde estaban. Además han pasado casa por casa con la foto de mi hijo, pidiendo donaciones y hace unos días han habido movimientos raros cerca de casa».

«Por suerte para lo de la videoconsulta ya casi estaríamos. Después quedaría el resto, que es el trecho de los 110 mil dólares restantes, por eso estamos luchando para que el Gobierno nos escuche y ayude».

«El tratamiento debe realizarse entre las 14 y 16 semanas de la última vez que fue irradiado. Después de es quedaría como inelegible. Estamos hablando de la segunda quincena de mayo, por eso estamos todos desesperados».

«El 3 de abril habrá un social de salsa y bachata en ‘El viejo puente’, que es el restaurante grande que está en la esquina, casi frente a la UnLu. El día 4 organizamos una peña folclórica en la sociedad de fomento del Juan XXIII y una caminata en el club de tenis. El 11 habrá un evento grande en las canchas del club Santa Elena, con tatuadores, barberos, peluqueros, música y un poco de todo. Además, vendrán los chicos de ‘Planchados del oeste’. Y por la noche, en la sociedad de fomento del barrio Zapiola habrá un evento musical».

«Todas estas actividades nos ayudan a estar un poquito más cerca de la meta, que es lo que más nos importa no solamente a nosotros, sino a la comunidad de Luján que nos apoya desde el principio. La solidaridad que presentaron desde el día uno para con el caso de mi hijo es enorme, nos ayudan no solamente donando, sino también comprando, difundiendo, estando atentos, llamando, preguntando. El apoyo que recibimos de la gente de Luján es enorme e impagable».

«Esta no es solamente una lucha pura y exclusivamente para que mi hizo pueda viajar, sino que también lo que estamos persiguiendo en conjunto, como familia, es que en nuestro país se empiece a investigar sobre esta enfermedad. En Argentina no hay investigaciones ni tratamientos experimentales, siendo que nosotros tenemos un equipo profesional bastante grande como para poder hacerlo. Sin embargo, acá el cáncer de DIPG es un interrogativo, algo que los médicos no conocen. Parte de nuestra lucha es que los médicos sean correctamente instruidos como para poder reconocerlo, porque normalmente cuando ven un caso de esta índole lo confunden con otra cosa y es tiempo perdido lamentablemente», finalizó Yohanna Franco, madre de Ezra, en diálogo con este medio.

Publicado el lunes 29 de marzo de 2021