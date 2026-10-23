Juegos Bonaerenses: Luján sumó sus primeras medallas

Publicado el viernes 23 de octubre de 2026

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La Municipalidad informó que la delegación lujanense sumó sus primeras medallas en la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2026, la principal competencia deportiva y cultural del país.

Transcurridas dos jornadas de competencia en la ciudad de Mar del Plata, los representantes locales alcanzaron el podio en las siguientes disciplinas:

-Aneley Monzón, Medalla de Oro en Canotaje (Sub 14 – Femenino – Libre – Promocional).

-Maximiliano Vera, Medalla de Plata en Natación PCD (17+ – Masculino – Libre – Motores 50 Libres S9).

-Mateo Cosmelli, Medalla de Plata en Atletismo Campo (Sub 14 – Masculino – Libre – Salto Alto).

-Alan Ortega, Medalla de Plata en Atletismo PCD 100 metros.

-Malena Camerano, Simona Lespada, Ariana Porras Camarano, Martina Ferreyra y Luciana Nietto, Medalla de Bronce en Gimnasia Artística (Sub 15 – Femenino – Promocional – Nivel 2 – Equipo).

-María Capelli Trejo, Medalla de Bronce en Canotaje (Sub 14 – Femenino – Libre – Federado).

Asimismo, Luján conquistó la Copa al Mejor Equipo de Canotaje Promocional y la Copa al Mejor Equipo de Canotaje Federado.

Compuesta por más de 250 personas, la delegación lujanense partió el domingo pasado por la noche hacia Mar del Plata, donde llegó el lunes por la mañana. Una vez allí, se alojaron en el Complejo Turístico RCT, de la localidad de Chapadmalal.

El lunes por la tarde participaron del acto protocolar de apertura, celebrado en la playa Las Toscas con la presencia de las más de 35.000 personas que llegaron a la Etapa Final. Desde el martes pasado iniciaron la competencia en 38 disciplinas culturales y deportivas, que se extenderán hasta el viernes 23.

Publicado el viernes 23 de octubre de 2026