Juárez: “Nuestros jubilados están preocupados por la insuficiente atención prestacional en Luján”

El Candidato a Intendente por Somos Luján, Juan Carlos Juárez, se reunió con integrantes del Centro de Jubilados del Barrio Zapiola, quienes le manifestaron la necesidad de avanzar en la construcción de la sede propia, y a su vez, comentaban que no han tenido las posibilidades concretas para hacerlo dada la difícil situación por la que se está atravesando y además, porque no han encontrado respuesta por parte del Gobierno actual. Aspiran a desarrollar actividades vinculadas a los adultos mayores, pero no tienen un lugar físico para tal fin.

También mantuvo un encuentro con el Centro de Jubilados de Ferroviarios, donde les mostraron sus instalaciones y el museo sobre la historia del ferrocarril, del cual se sienten muy orgullosos e invitan visitarlo.

El tema central que plantearon, es que la única oferta de Clínica que tiene PAMI en Luján, es insuficiente para los beneficiarios de todo el Distrito, reclamando una mayor oferta y la misma incluya al hospital Municipal.

Juárez quien además es especialista en seguridad social les informó “Nosotros venimos a gobernar y establecer un orden” “En nuestra gestión vamos a reorganizar y mejorar la atención de la salud en general y en particular la que brinda el Hospital; realizaremos las gestiones para que se atiendan a los Jubilados y Pensionados de Luján mediante la firma de un convenio con el PAMI como lo hacen hoy los Municipios de Pilar y Navarro entre otros”. “No hay convenio porque quienes gobernaron antes y quienes quieren seguir, no tuvieron capacidad y voluntad para llevar adelante ese convenio que beneficia a la clase pasiva y al Hospital mismo, como ocurre con tantas otras cuestiones en nuestro Municipio” señalaba Juárez

Prensa y Difusión

SOMOS LUJÁN

Publicado el lunes 30 de septiembre de 2019