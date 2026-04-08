Inicia un nuevo ciclo lectivo de la carrera oficial de Director Técnico de Fútbol

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026

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El Municipio de Luján informó que, junto a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino (ATFA) dieron inicio a un nuevo ciclo lectivo de la carrera oficial de Director Técnico de Fútbol.

Con base en Luján y alcance regional, la carrera se puso en marcha en 2024 y su primera cohorte completará este año los contenidos necesarios para obtener la Licencia Pro.

La formación tiene una duración total de tres años, y en su desarrollo permite acceder a los distintos niveles de licencias profesionales reconocidas por la Confederación de Fútbol Sudamericano (CONMEBOL):

-Primer Nivel Licencia “C”: habilita para fútbol base hasta 12 años y “B” habilita para fútbol infanto – juvenil amateur y formativo hasta 15 años.

-Segundo Nivel Licencia “A”: habilita para fútbol de jóvenes élite desde sub 16 y 3ra. y 4ta. división.

-Tercer Nivel Licencia Pro: habilita para fútbol profesional, 1ra. y 2da. división, con experiencia adquirida a especificar.

La modalidad de cursada es semipresencial y está a cargo de un equipo de profesionales encabezado por Ariel “Chino” Zárate.

Los requisitos de inscripción son los siguientes:

-Licencia C/B: edad mínima + 18 años.

-Licencia A: contar con Licencia B y edad mínima + 19 años.

-Licencia Pro: contar con Licencia A y edad mínima + 20 años.

La documentación a presentar para realizar la inscripción es la siguiente:

-Una foto tamaño carnet (4 x 4).

-Certificado de Estudios Secundarios.

-Apto médico original que lo autorice a realizar ejercicios físicos, expedido por un médico argentino o que resida en Argentina.

-Fotocopia del documento (DNI o pasaporte)

“Es una instancia educativa muy importante para Luján y alrededores porque les permite a los clubes de la zona profesionalizar sus equipos de conducción técnica. Esto significa contar con más y mejores recursos humanos para formar y acompañar a nuestros deportistas”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

El plazo de inscripción vence el próximo 15 de abril. Las y los interesados pueden hacerlo enviando un mensaje de WhatsApp al teléfono 11 1536123970, o a través del correo escueladtlujan@gmail.com.

Para obtener mayor información, las y los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: https://www.atfa.com.ar/web/cursos.html.

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026