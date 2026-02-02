Incendio en una casa en General Paz: el fuego se habría iniciado durante una limpieza

Publicado el lunes 2 de febrero de 2026

Un incendio se registró este lunes por la mañana en una vivienda ubicada en la calle General Paz al 2300, de la ciudad de Luján, donde debió intervenir personal de Bomberos Voluntarios.

Según la información policial, el siniestro ocurrió alrededor de las 11.15, en un domicilio situado en General Paz 2328. “Positivo incendio, se encuentra trabajando Bomberos en el lugar, móvil 12”, indicaron desde la fuerza.

De acuerdo al testimonio recabado en el lugar, el foco ígneo se habría originado de manera accidental. “El hijo del dueño informa que estaba haciendo limpieza y se le fue de control el fuego”, aseguraron desde la Policía de Luján.

El hombre fue identificado como Omar M., quien se encontraba en la propiedad al momento del hecho.

Trabajó en el lugar el móvil 12 de Bomberos, que logró controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran a otros sectores de la vivienda.

