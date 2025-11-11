Martes 11 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 18°C
  • H: 72%
  • P: 1011
  • V: Sudoeste

Incendio en el barrio Ameghino: una familia perdió todo y piden ayuda solidaria

Detalles



Publicado el martes 11 de noviembre de 2025

Una familia del barrio Ameghino de Luján perdió su vivienda esta mañana a raíz de un incendio que consumió por completo la casa y sus pertenencias.

En el lugar vivían dos adultos y dos menores —uno de ellos con discapacidad y otro de pocos meses—, que afortunadamente resultaron ilesos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Vecinos y allegados iniciaron una campaña solidaria para ayudarlos a recuperar lo perdido. Se necesitan ropa, pañales, calzado y todo tipo de artículos de primera necesidad.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse con Tami, hermana de la familia afectada, al 2323-34-6842.

Publicado el martes 11 de noviembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.