Incendio en el barrio Ameghino: una familia perdió todo y piden ayuda solidaria

Publicado el martes 11 de noviembre de 2025

Una familia del barrio Ameghino de Luján perdió su vivienda esta mañana a raíz de un incendio que consumió por completo la casa y sus pertenencias.

En el lugar vivían dos adultos y dos menores —uno de ellos con discapacidad y otro de pocos meses—, que afortunadamente resultaron ilesos, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Vecinos y allegados iniciaron una campaña solidaria para ayudarlos a recuperar lo perdido. Se necesitan ropa, pañales, calzado y todo tipo de artículos de primera necesidad.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse con Tami, hermana de la familia afectada, al 2323-34-6842.

