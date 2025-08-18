Inauguraron una nueva plaza del encuentro en la localidad de Olivera: “Dominga Cabrelli”

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Destinado al deporte, la recreación y el encuentro comunitario.

El Municipio de Luján informó que inauguró la plaza “Dominga Cabrelli” en la localidad de Olivera, un espacio público destinado al deporte, la recreación y el encuentro comunitario.

El nuevo espacio cuenta con una red de fútbol tenis, un playón de hormigón con aro de básquet doble y una mesa de ping pong para el disfrute de grandes y chicos. Además, se incorporaron tres gimnasios urbanos, dos mesas de ajedrez con bancos, una cancha de tejo y dos pérgolas metálicas con mesas y bancos de hormigón. Para el cuidado y la limpieza del lugar, también se colocaron cestos de basura.

La construcción de estas plazas del encuentro se enmarca en un plan del Municipio que busca crear nuevos espacios públicos en distintos barrios y localidades. En este sentido, ya están finalizadas las plazas de Luchetti y Jáuregui, próximas a ser inauguradas.

Paralelamente, avanzan las tareas de mejoramiento en otros espacios, como las plazas de Elli y Villa del Parque. En la plaza del Quinto se incorporarán nuevos juegos, mientras que en la del barrio Zapiola se colocarán dos arcos de fútbol, trabajo que se completará en los próximos diez días.

Con estas obras, el Municipio de Luján busca continuar generando espacios que fortalezcan la integración, la actividad física y el disfrute de las familias en cada barrio.

Publicado el lunes 18 de agosto de 2025