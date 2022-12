Héctor Griffini’ «Quién puede creer que kicillof va a gestionar mejor el hospital de Luján?

El concejal de Juntos argumentó su rechazo a la provincialización del Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján aprobada en una escandalosa sesión del departamento legislativo. “El tratamiento express en el concejo deja más dudas que certezas, el debate fue superficial porque había un solo objetivo, sacarse de encima el hospital y entregárselo a Kicillof”, remarcó.

El pasado miércoles en sesión extraordinaria con la presencia de 15 de los 20 concejales de Lujan el HCD autorizó el convenio que entrega el nosocomio local al gobierno provincial. En ese marco el concejal Héctor Griffini, uno de los cinco que no participó de la reunión, argumentó su posición al respecto. En primer lugar aclaró porque no estuvo en el recinto: “No me senté en la banca porque nadie me lleva de prepo a votar algo tan importante, si el intendente está apurado porque se quiere sacar de encima el hospital, que busque las herramientas y no presione a el poder municipal con mayor representación”.

En tanto brindó su parecer sobre la provincialización: “La gestión de la política sanitaria es una prioridad municipal, ninguna planificación se puede realizar sin la coordinación e información de lo que sucede en el área sanitaria de nuestra ciudad”. Y agregó: “Yo no confío en la gestión del gobernador Kicillof, es más soy un convencido que es necesario mayor autonomía municipal”.

En ese orden valoró que “la alianza política de Boto y Kicillof termina el 10 de diciembre, el 75% de los Lujanenses no quiere continuar con esta política provincial ni nacional. ¿Y nosotros le vamos a dar la administración de la salud de nuestros hijos?”. “No quiero que la salud de los vecinos esté en manos de Kicilof. Jamás hubiese votado a favor de entregar nuestro hospital a la Cámpora”.

Sobre el proceso que derivó en la aprobación de la entrega del Hospital a la provincia, Griffini, describió que “no se realizó al menos ni una audiencia pública. El hospital está de paro hace mucho, los problemas no se resuelven mirando para otro lado, se resuelven estando presentes, escuchando a los trabajadores, a los vecinos ¿Qué modelo hospitalario queremos?”

“Recuerdo al intendente decir en campaña que el hospital se resolvía gestionando mejor, no lo pudo hacer y ahora la excusa va a ser cualquiera menos la de hacerse cargo”, criticó.

Por otra parte, indicó que “nosotros juntos a Diego Santilli y Fernán Quiros estamos diseñando el plan sanitario más importante de los últimos 30 años para Nación y Provincia”. “Luján necesita recursos de Luján, no podemos vivir dependiendo de la provincia, necesitamos gestionar mejor nuestros recursos, tener una gestión transparente, con mucho esfuerzo los vecinos aportan todos los meses pagando sus impuestos”, cerró Griffini.

