Golpe en Merlo: Flandria cayó 2 a 0 ante Argentino y perdió terreno

Publicado el martes 3 de marzo de 2026

Flandria no pudo en su visita a Argentino de Merlo y terminó cayendo 2 a 0, en un duelo clave entre equipos que llegaban con la misma cantidad de puntos.

El conjunto local abrió el marcador a los 45 minutos del primer tiempo por intermedio de Nahuel Sica, que aprovechó su oportunidad para irse al descanso en ventaja.

En el complemento, el Canario intentó reaccionar, pero le costó generar situaciones claras. Ya en tiempo de descuento, Moreira sentenció el encuentro con el segundo tanto para el equipo de Merlo.

Sobre el cierre, Flandria se quedó con diez jugadores por la expulsión de uno de sus futbolistas, lo que terminó de complicar cualquier intento de remontada.

Fue derrota 2 a 0 para el equipo de Jáuregui, que ahora deberá reponerse rápidamente en la próxima fecha.

