García Cuerva en Luján: “A los que les pesan demasiado la pobreza y el narcotráfico, no bajen los brazos”
Peregrinación a Luján.
Miles de peregrinos colmaron la Basílica de Nuestra Señora de Luján en el cierre de la 51° Peregrinación Juvenil. Desde el altar mayor, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, ofreció un mensaje directo a quienes más sufren: “A los que les pesan demasiado la pobreza y las consecuencias del narcotráfico, no se dejen ganar por la impotencia del ‘no se puede’”.
Con un tono cercano y esperanzador, García Cuerva pidió no mirar para otro lado frente a las heridas sociales que atraviesan los barrios. “No hay fe sin compromiso, ni amor a Dios sin amor al prójimo”, remarcó ante una multitud que acompañó con emoción cada palabra.
El prelado invitó a los jóvenes y familias presentes a seguir caminando con fe, aún en medio de las dificultades cotidianas, y recordó que “la Virgen siempre está al lado del que sufre”.
La misa cerró una jornada multitudinaria que reafirmó el lazo profundo entre el pueblo argentino y la Virgen de Luján, símbolo de esperanza y unidad en tiempos difíciles.
Publicado el domingo 5 de octubre de 2025