Futuro Presidente! el mensaje que copó la visita de Larreta

La visita a Luján del precandidato a Presidente Horacio Rodríguez Larreta se destacó como hecho central en nuestra ciudad y todavía sigue dando que hablar durante esta semana.

Recibido por Héctor Griffini, precandidato a la intendencia en el frente Juntos Por el Cambio, el sentimiento de alegría y esperanza dura todavía en quienes fueron parte de la jornada donde Larreta consolidó un mensaje más que alentador.

“Se siente, se siente Horacio Presidente”, “Ganá, ganá y cambiá esto, te vamos a votar para presidente” o el grito de “futuro presidente” fueron algunos de los tantos mensajes que recibió Larreta mientras caminaba con Griffini y Florencia Arietto por las calles del centro de Luján. Cuadra a cuadra “futuro presidente” se escuchaba una y otra vez siendo el mensaje que terminó copando cada saludo.

Y si para “Horacio”, como le decían los vecinos, fue una muestra de la fortaleza con la que cuenta por parte de los lujenenses que lo fueron a escuchar y ver, también para Héctor Grifini fue la consolidación de un momento bisagra. Su anuncio como precandidato a intendente acompañó sin titubeos el lanzamiento del Colo Santilli a gobernador y semanas después recibe -una vez más- ni más ni menos que a Larreta, en una indiscutida imagen de confianza, coordinación y seguridad.

¿Pero qué dejó, además de saludos, abrazos y un sentimiento de esperanza, la visita de Larreta en Luján? En los hechos, se dio un paso más pero no cualquiera. Griffini comienza a recoger parte de una laboriosa siembra. El actual concejal de Comprometidos Por Luján no especuló y hace ya años que concretó no sólo un método de trabajo junto a Santilli y Larreta, sino también un modo de entender la gestión, la coherencia y la responsabilidad. Ahora, y a la vista de lo acontecido el sábado, Griffini y Larreta continúan coincidiendo además tono político, dado que “construir”, “ampliar, “convocar” son parte de su glosario básico, al igual que «equipo» y «juntos «.

Así, y ante las últimas novedades electorales que se vienen sucediendo a nivel nacional, provincial y local, el paso de Larreta por Luján perfila a Juntos por El Cambio como fuerza competitiva, con altas chances de llevarse la Nación, la Provincia y la intendencia de Luján. Y ahí se encuentra otro de los elementos centrales de la visita de Larreta: la figura de Héctor Griffini como emergente de una generación de dirigentes que, en su caso llega en modo experimentado, aunque sin la mochila de gestiones anteriores; de manera decidida pero no autoritaria; avanzando confiado pero concentrado, ante un camino que si bien siempre trae dificultades, el último sábado le dio más que una buena señal.

Publicado el jueves 30 de marzo de 2023