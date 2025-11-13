Fue detenida una banda de piratas del asfalto que había cometido varios ilícitos en la zona

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Una banda integrada por presuntos delincuentes oriundos de Moreno, Pilar y Malvinas Argentinas fue desarticulada tras una extensa investigación realizada por la DDI de Luján. Los detenidos habían participado en al menos dos hechos de robo de camiones con mercadería en tránsito y privación ilegítima de la libertad de sus choferes.

El primero de los hechos ocurrió en junio de este año, cuando el conductor de un camión denunció que, mientras circulaba por la Ruta 6 a la altura del Río Luján, fue interceptado por cinco personas a bordo de un Volkswagen Trend blanco y otro vehículo de color oscuro. Mediante intimidación con armas de fuego, los delincuentes le sustrajeron el camión con un cargamento de soja y lo mantuvieron cautivo hasta liberarlo en Esteban Echeverría.

Meses antes, en mayo, la misma banda había cometido un hecho similar en la intersección de la Ruta 6 y el Acceso Oeste. En esa ocasión, robaron un camión que circulaba sin carga, repitiendo la modalidad de amenaza armada y privación de la libertad del conductor, quien fue abandonado luego en Ciudadela.

A partir de las denuncias, la DDI de Luján desarrolló una investigación exhaustiva que permitió reunir pruebas y obtener órdenes de allanamiento que se efectuaron en varias locaciones: en Moreno, se detuvo a Antoni (57 años), a quien se le secuestró el Volkswagen Trend utilizado en los robos, tres teléfonos celulares, herramientas, precintos de gran tamaño y prendas de vestir relacionadas con los hechos.

En Malvinas Argentinas, fue aprehendido Oscar (69 años), con el secuestro de un teléfono celular.

En Pilar, la policía detuvo a Gustavo (49 años), incautando dos teléfonos y vestimentas vinculadas a los ilícitos.

Durante los allanamientos también se hallaron dos vehículos desarmados con pedido de secuestro activo: un Fiat Gran Siena (UFI N°13 La Matanza, causa “Robo Automotor”, 22/01/2025) y una Peugeot Berlingo (UFI N°1 La Matanza, causa “Robo Automotor”, 11/04/2025).

Las causas quedaron radicadas en el Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Mercedes, bajo las carátulas “Robo Agravado Automotor en Comisión en Despoblado y en Banda – Privación Ilegítima de la Libertad Agravada” y “Robo Agravado de Mercadería en Tránsito”.

La investigación y las detenciones constituyen un nuevo avance para combatir el delito en Luján, en el marco del trabajo conjunto entre la Secretaría de Protección Ciudadana, la DDI de Luján, las fuerzas de seguridad y la Justicia.

Publicado el jueves 13 de noviembre de 2025