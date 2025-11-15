Flandria recibe a Midland con la ilusión de meterse en el Reducido

Publicado el sábado 15 de noviembre de 2025

Flandria afrontará esta tarde un duelo decisivo frente a Midland en el estadio Carlos V, a partir de las 17:00. El encuentro será televisado por TyC Sports y TyC Sports Play .

El equipo de Jáuregui mantiene chances remotas de acceder al Reducido: debe ganar y aguardar otros resultados para lograr la clasificación. Sin margen de error, el Canario buscará cerrar el torneo ante su gente con una alegría que mantenga viva la ilusión.

Enfrente estará Midland, líder del Clausura y campeón del Apertura, que llega con la posibilidad concreta de asegurar el ascenso directo si logra una victoria . En caso de empate o derrota del Funebrero, la definición dependerá también de lo que ocurra con Real Pilar, su escolta.

La expectativa es máxima: un estadio colmado, dos equipos con objetivos importantes en juego y un desenlace que puede marcar la temporada para ambos.

