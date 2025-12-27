Fatal accidente de tránsito en Pellegrini y Alvear: un motociclista murió tras ser embestido por una camioneta

AHORA

Publicado el sábado 27 de diciembre de 2025

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este lunes en la intersección de avenida Pellegrini y Alvear, donde una camioneta tipo Traffic blanca colisionó con una motocicleta, provocando la muerte del conductor del rodado menor.

Según la información recabada en el lugar, la camioneta —que se desplazaba por avenida Pellegrini y giró hacia la izquierda para tomar Alvear, en sentido hacia la Universidad— impactó contra una motocicleta que circulaba en sentido contrario, con dirección hacia la zona de la Basílica.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista, un hombre de 56 años domiciliado en la localidad de Zárate, falleció en el lugar. Si bien llevaba casco colocado, las lesiones sufridas resultaron fatales.

El conductor de la camioneta, un joven que se desempeñaría como repartidor de una farmacia local, permanecía en estado de shock y no pudo aportar mayores precisiones en el momento.

En el lugar trabajan Policía Científica, personal policial y Guardia Urbana, realizando las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. Por estas tareas, se encuentra cortado un carril de la avenida Pellegrini, en el sentido Basílica–Universidad.

Una vez finalizadas las actuaciones de rigor, se aguardará el arribo del móvil de la morguera desde la ciudad de Mercedes para el traslado del cuerpo.

La investigación continúa en curso

