El Municipio y la Fundación Banco Provincia entregaron material deportivo a escuelas de fútbol infantil

“Siempre sostuvimos que las escuelas de fútbol infantil cumplen una función social clave en nuestra comunidad, no solo porque inician a nuestros niños y niñas en la práctica del deporte sino también porque les enseñan los valores del trabajo en equipo, del amor por la institución, del respeto por el otro. Por eso, ante este contexto económico adverso que estamos atravesando y que golpea a todas las familias, vamos a redoblar esfuerzos para seguir apoyando y fortaleciendo su actividad”, señaló el Intendente.

En este sentido, 22 escuelitas de fútbol infantil recibieron un kit de materiales deportivos que incluye aros, colchonetas, bastones, semiesferas y enganches, además de bolsones con pelotas, conos, tortugas, pecheras amarillas, pecheras celestes, escalera y bolso.

Las instituciones beneficiadas fueron Rey de Reyes, El Mirador, Parque Esperanza, Luchetti FC, Juventud Unida de Olivera, Defensores de Pueblo Nuevo, Julio Steverlynck, Cortínez, Santa Elena, Platense, El Trébol, Juan XXIII, Juvenal Gallardo, San Lorenzo, Jorge Newbery, Los Pumas, San Luis Gonzaga y El Lucero, que se sumaron a Alumni, Juventud Unida de Villa del Parque, San Bernardo y José Ingenieros de Torres, que ya habían recibido los materiales a fines del año pasado.

“De la mano de la Fundación Banco Provincia estamos dando un paso más en las distintas acciones de apoyo de nuestras escuelas de fútbol infantil. Ante el inicio de un nuevo torneo, estamos entregando un importante kit de materiales deportivos con el objetivo de fortalecer las prácticas y tratar de que nuestros chicos y chicas aprendan, jueguen y se diviertan en las mejores condiciones”, valoró por su parte el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela de Fútbol El Mirador y contó con la participación del Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Director de Deportes, Gustavo Santillán, los concejales Federico Guibaud y Romina Grossi, y autoridades de la Asociación de Clubes Infantiles de Fútbol del Oeste (ACIFO).