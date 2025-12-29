El Municipio convoca a vacunarse contra la gripe ante el brote registrado en Europa

Publicado el lunes 29 de diciembre de 2025

La Municipalidad informó que, ante el brote de influenza A (H3N2) en Europa y la detección reciente de casos en Argentina, el Municipio de Luján insta a los vecinos y vecinas a colocarse la vacuna antigripal en caso de no haberla recibido durante el 2025. La dosis se puede aplicar de forma gratuita en los centros de salud de los barrios y localidades.

La influenza A (H3N2) subclado K es un subtipo del virus de la gripe A que, hasta el momento, no ha demostrado mayor gravedad que otras variantes. Sin embargo, en Europa se registró un adelanto de la temporada habitual de circulación del virus, con un aumento significativo de contagios nacionales e internacionales.

En este contexto, se recomienda reforzar las medidas de prevención y avanzar con la vacunación antigripal para estar preparados ante un posible adelanto de la temporada de gripe.

Deben vacunarse, si aún no lo hicieron en 2025, las personas que integran los siguientes grupos:

Embarazadas y puérperas

Niños y niñas de 6 a 24 meses

Personas de 65 años y más

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo

Cuidadores de personas con factores de riesgo

Personal de salud.

La vacuna está disponible en todos los CAPS del partido y en el policlínico Municipal. El horario de vacunación en todos estos centros de salud es de 9 a 15 horas de lunes a viernes.

