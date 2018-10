El Jardín San Patricio Viaja Alrededor del Mundo

Como es tradición desde que se fundó el colegio hace ya 28 años, el Jardín San Patricio realizó su Concert, fiesta recreativa que se pone en escena todos los años a fin de octubre y da cuenta de parte del trabajo de los chicos.

Este año ofrecieron “A Trip Around the World”, un viaje alrededor del mundo, una fantástica aventura en la que se pudo disfrutar de la música, el baile y la comida de diferentes culturas, y en el cual un grupo de niños demostró que la distancia no es obstáculo para hacer nuevos amigos.

El concepto de abordaje transdisciplinario implica que el concert es el resultado del trabajo dentro del marco de una indagación en la que todas las salas, de maternal a sala de 5, abordaron diferentes culturas y elementos dentro de ellas, desde una perspectiva bilingüe, y relacionando los saberes con otras áreas de expresión como el baile, el canto, la música, y la dramatización, y resaltando la importancia de apreciar las diferencias a la hora de pensar un mundo sin divisiones.

Con 156 niños en el escenario, una puesta en escena impecable, un equipo docente atento a todo, y una sala con más de 800 personas, un globo aerostático, un dragón chino, tarantella y tango, entre otros, resultaron en una tarde llena de emoción que encontró a todos cantando el clásico de los ’80, “We are the World” como cierre.

Todos los miembros de la comunidad del Colegio San Patricio de Luján esperamos el Concert durante todo el año, y, una vez más, nos fuimos con la alegría de ver cómo trabajan nuestros hijos todos los días.

Fotos gentileza Varela Lab

Publicado el miércoles 31 de octubre de 2018