El IPAC y el Municipio de Luján firmaron un convenio para la apertura de un Punto Cooperativo

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El Municipio de Luján y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) firmaron un convenio para la apertura de un nuevo Punto Cooperativo en el distrito, que funcionará en Colón 979 -3er piso- de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00, con el objetivo de crear un espacio donde las cooperativas de la región puedan realizar trámites, y recibir asesoramiento y herramientas de gestión.



La firma del acuerdo fue encabezada por el intendente de Luján, Leonardo Boto, y el presidente del IPAC, Gildo Onorato, quienes destacaron que reforzar la presencia territorial de este organismo facilita el acceso de las cooperativas a los servicios administrativos y de acompañamiento institucional.



Para el IPAC es prioritario fortalecer y fiscalizar las cooperativas de la Provincia y apoyar a las que estén en proceso de formarse, así como también acompañarlas en el cumplimiento de las normativas y regulaciones vigentes. Además, ofrece capacitaciones continuas y actualizaciones de conocimiento para que las entidades puedan acceder a estas oportunidades formativas de manera regular y efectiva.



Con la incorporación de Luján, ya son 15 los puntos cooperativos en todo el territorio bonaerense. En estos espacios se pueden realizar más de 20 trámites, entre ellos rúbrica de libros sociales y contables, presentación de documentación asamblearia y asesoramiento para cooperativas.

Durante la firma, también estuvieron presentes la directora provincial de Registro y Fiscalización Cooperativa del IPAC, Milagros Moya; la Jefa de Gabinete del IPAC, Estefanía de Dios; la concejala lujanense, Agustina Torres; el Jefe de Gabinete del Municipio Matías Fernández; y el Secretario de Obras e Infraestructura, Abel Rausch.

Publicado el lunes 8 de junio de 2026