El Intendente junto al Gobernador de la Provincia, inauguraron el nuevo Puente de los Huesos

Con un acto que marcó la finalización de una obra fundamental para convertir al renovado puente en una nueva arteria de conexión entre la ciudad y la localidad de Open Door, el Intendente, Leonardo Boto, junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, inauguraron este viernes el nuevo Puente de los Huesos, una construcción enmarcada en las obras de readecuación del río Luján.

“Cruzamos este puente mítico, el Puente de los Huesos en donde sucedieron las primeras apariciones paleontológicas. Este es el tercer puente inaugurado, en el marco de las obras del río, y se trata de una nueva infraestructura que se suma a la enorme tarea de evitar inundaciones y mejorar la calidad de vida de las y los vecinos. Pero nada de esto se hubiese logrado sin el trabajo en conjunto y eso es algo muy importante para destacar. Los problemas son muchos, pero hay un gobierno municipal y un gobierno provincial que dialogan y buscan soluciones” , sostuvo el Intendente.



El acto comenzó con el corte de cinta inaugural sobre la calzada y la bendición del padre Manuel del Santuario Nuestra Señora de Luján . Luego, Viviana Garavano, integrante de Inundados Luján, y las autoridades brindaron unas palabras al público allí presente.



“Para nosotros no es solo una mejora en la circulación: es una obra histórica que trae tranquilidad a las familias que durante años vivieron con la angustia de perder sus recuerdos y sus bienes cada vez que llovía”, mencionó el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.



Estuvieron presentes en el acto representantes del gobierno municipal y provincial; la Jefa de Asesores, Maria Cristina Álvarez, la Viceministra de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Alexia Navarro, el Secretario de Obras e Infraestructura, Abel Rausch, representantes del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU), el Jefe de Gabinete, Matías Fernández, la Secretaria General de la Intendente, Magdalena Fernández, el Secretario de Protección Ciudadana, Daniel Dominguez, el Secretario de Salud, Esteban Strambi, el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, la presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni, la Directora del Complejo Museográfico Enrique Udaondo, Viviana Mallol, el Presidente del Concejo Deliberante, Federico Vanin, concejales, personal de Bomberos Voluntarios, representantes de Inundados Luján, representantes de TECMA; fuerzas policiales, vecinos y vecinas.

Durante el acto, las autoridades presentes firmaron el convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para facilitar el acceso al financiamiento, asistencia técnica y capacitación para PyMEs, productores y economías regionales, impulsando inversiones estratégicas y sostenibles.



Además, el Ministro de Seguridad, Javier Alonso, hizo entrega de nuevos patrulleros adquiridos por el Municipio de Luján con fondos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Cabe destacar que la recorrida de las autoridades incluyó la inauguración del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud “Juan Manuel de Rosas”, ubicado en la localidad de Open Door.

El Puente de los Huesos permite un nuevo acceso alternativo entre la ciudad de Luján y la localidad de Open Door. Posee una calzada de 76,5 metros de largo y 8 metros de ancho, con dos carriles y defensas vehiculares, y reemplaza a la antigua estructura de una sola mano que limitaba la circulación.

La construcción del nuevo puente se preveía en un plazo de 18 meses, pero las obras finalizaron en 14 meses. En primera instancia se demolió la estructura anterior, luego se instalaron los pilotes de acero y hormigón en el lecho del río que funcionan como soportes de la estructura principal.

Por último, se colocaron 12 vigas principales que conformaron la estructura del nuevo puente, y se instalaron nuevas luminarias a fin de mejorar la seguridad de los vecinos y vecinas que hagan uso del puente.

Publicado el sábado 14 de febrero de 2026