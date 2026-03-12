El Concejo Deliberante reconoció a las mujeres del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luján

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

(E Honorable Concejo Deliberante de Luján aprobó por unanimidad una resolución mediante la cual se reconoce y distingue a las mujeres integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Luján, por su invaluable aporte a la seguridad pública y su compromiso permanente con la comunidad.

Durante la sesión estuvieron presentes mujeres integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, acompañadas por el Jefe del Cuerpo, Maximiliano Cellotto. En ese marco, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin, junto a concejales, hizo entrega de una copia de la resolución como muestra de reconocimiento institucional.

La iniciativa destaca que la labor del bombero voluntario requiere una vocación de servicio, abnegación y sacrificio excepcionales, valores que constituyen pilares fundamentales para la protección y el bienestar de la comunidad. En ese sentido, se resaltó el trabajo que realizan las mujeres que integran el Cuerpo Activo, quienes cumplen con todas las exigencias operativas de la institución y se desempeñan con profesionalismo en tareas de emergencia, rescate, prevención y asistencia a vecinos y vecinas.

Asimismo, la resolución subraya que la participación de mujeres dentro de la institución representa un claro ejemplo de igualdad de oportunidades basada en la capacidad, el compromiso y el mérito, principios que este Honorable Cuerpo promueve y reconoce.

El documento también pone en valor el espíritu de servicio que caracteriza a quienes integran el cuerpo de bomberos voluntarios, una tarea que implica muchas veces postergar el descanso, la vida familiar y las actividades personales para acudir en defensa de la vida y los bienes de la comunidad.

En ese sentido, se remarca que las mujeres del Cuerpo de Bomberos de Luján honran diariamente el lema institucional de “Sacrificio, Valor y Abnegación”, constituyéndose en un ejemplo de valentía, compromiso y vocación para toda la sociedad.

A través de esta resolución, el HCD local expresó su más profundo agradecimiento por la dedicación y el profesionalismo con que desarrollan su tarea, destacando especialmente su ejemplo en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Publicado el jueves 12 de marzo de 2026