El Concejo Deliberante rechazó la reforma de la Ley de Glaciares y advirtió sobre un retroceso ambiental

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Durante la sesión, el cuerpo aprobó una resolución que expresa “preocupación y rechazo” al proyecto en tratamiento en Diputados. En el debate, referentes de la Universidad Nacional de Luján cuestionaron la iniciativa por considerarla inconstitucional y alertaron sobre sus posibles efectos sobre el agua y la protección ambiental.

El Honorable Concejo Deliberante de Luján aprobó una resolución para fijar posición contra el proyecto de reforma de la Ley Nacional 26.639, de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados. En el texto votado, el cuerpo manifestó “su preocupación y rechazo” a la iniciativa y ratificó su respaldo a “la plena vigencia de la normativa actual”.

La resolución también exhorta a la Cámara de Diputados de la Nación a rechazar la modificación “en resguardo del artículo 41º de la Constitución Nacional y del principio de no regresividad ambiental”, e invita a la comunidad “a informarse e involucrarse activamente en la defensa de este recurso estratégico”. Además, dispone el envío de una copia al Congreso de la Nación, a la Legislatura bonaerense y al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).

Durante el tratamiento del tema, Daniela Velázquez, docente de la Universidad Nacional de Luján, cuestionó con dureza la propuesta. “El ambiente es el medio que nos da la vida, que nos contiene, no es solamente una cesta de recursos para tomar lo que necesitamos”, sostuvo. En ese marco, afirmó: “Jurídicamente esta ley es un desastre (…) soy especialista en derecho ambiental, me dedico hace 20 años a estudiar las leyes de protección ambiental y esta ley es inconstitucional porque se lleva puesto el artículo 41 de la Constitución Nacional”. También advirtió que “toda ley que vaya contra este diseño legislativo constitucional es inconstitucional” y remarcó que “no estamos para volver para atrás, esta ley plantea un retroceso en el sistema de presupuestos mínimos”.

En la misma línea se expresó Oriana Navarro, en representación del Centro de Estudiantes de Información Ambiental de la UNLu, quien vinculó la discusión parlamentaria con la reciente audiencia pública nacional. “Soy una de las más de 100 mil inscriptas en la audiencia pública del pasado 25 y 26 de marzo que fue arbitrariamente censurada porque fue una falsa audiencia pública”, señaló. Luego planteó el eje de fondo de la controversia: “La pregunta que gira en torno a esta reforma es si los glaciares y el agua deben ser protegidos como bienes comunes estratégicos o tratados como variables ajustables según la rentabilidad y la coyuntura económica”.

Navarro también buscó responder a uno de los argumentos habituales en torno a la norma vigente. “La actual ley no prohíbeme la minería, establece límites claros, en ambiente periglaciar no se pueden hacer actividades que puedan dañarlos porque esa actividad pone en peligro el agua potable”, afirmó.

Cabe destacar que la resolución se aprobó con el voto favorable de los Concejales de Fuerza Patria y el rechazo o abstención de los demás bloques legislativos.

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026