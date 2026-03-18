El Concejo Deliberante declaró de Interés Cultural y Educativo el 50 Aniversario del Instituto Saint George

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El Honorable Concejo Deliberante de Luján declaró de Interés Cultural y Educativo el 50 aniversario del Instituto Saint George, institución dedicada a la enseñanza del idioma inglés que desarrolla su actividad en la ciudad desde 1976.

El Instituto fue fundado el 6 de marzo de 1976 por la profesora Mirta Castiglia de Curti, iniciando con un pequeño grupo de alumnos y creciendo de manera sostenida a lo largo de los años. Con el tiempo, consolidó su propuesta académica y actualmente cuenta con más de 300 estudiantes y un equipo docente que combina clases presenciales y virtuales.

Desde 1993, la institución está habilitada para la toma de exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, preparando a sus alumnos para certificaciones como FCE, CAE, IELTS y Proficiency. Asimismo, desde 1994 realiza viajes de estudio al Reino Unido, promoviendo la inmersión cultural y lingüística.

A lo largo de su trayectoria, más de 5.000 estudiantes han pasado por sus aulas, aplicando el idioma en diversos ámbitos profesionales.

La Resolución destaca especialmente la labor de su fundadora, reconociendo sus 50 años de compromiso con la educación. Durante la última sesión ordinaria, la concejal Adriana Aranda y el presidente del HCD, Federico Vanin, hicieron entrega del reconocimiento a Mirta Castiglia de Curti, quien se acercó al recinto acompañada de familiares y ex alumnos.

Además, en los últimos días la institución recibió la visita del intendente municipal Leonardo Boto, quien otorgó un reconocimiento especial y destacó el aporte del Instituto a la comunidad educativa local.

Publicado el miércoles 18 de marzo de 2026