Ejecutan tareas de Mejoramiento Vial en el nuevo barrio Santa Ana

Publicado el martes 17 de marzo de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Con el objetivo de optimizar la circulación y la seguridad de la comunidad, el Municipio de Luján informó que desarrolla trabajos de mantenimiento en calles del barrio Santa Ana.

Las tareas se desarrollan sobre 950 metros lineales, e incluyen la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida como capa de rodamiento en las siguientes calles:

-Fernández Moreno entre Cap Luján J.B. Martínez.

-José Ingenieros entre J.B. Martinez y 458 Bis.

-Adelina de María y Rojas.

-Del Pilar entre Cap. Luján y 458 bis.

-458 Bis entre Ricardo Rojas y Del Pilar.

El Plan de Mejoramiento Vial tiene por objetivo mejorar la calidad de vida en cada barrio del distrito de Luján. El barrio Santa Ana se encuentra ubicado en las cercanías de Acceso Oeste, y viene consolidándose como una nueva oferta comercial e industrial en la ciudad.

Publicado el martes 17 de marzo de 2026