Durante el mes de noviembre se realizarán las muestras de los Talleres Municipales de Teatro

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de la presentación de las producciones realizadas durante este año por los Talleres Culturales Municipales de Teatro, que se realizarán en el Teatro Municipal Trinidad Guevara durante el mes de noviembre.

Al respecto, el Director de Culturas, Federico Aime, señaló: «Nos enorgullece poder ver en el Teatro Trinidad Guevara las producciones que se trabajaron durante todo el año en los diferentes talleres culturales. Invitamos a la comunidad a ver estas obras que demuestran el talento y potencial de nuestros artistas locales».

En ese sentido, el cronograma de las presentaciones es el siguiente:

Lunes 10: El Taller de Teatro para Personas con Discapacidad presenta: “¡Encantada! La casa”, a las 19 horas. La entrada es libre y gratuita.

Sábado 15 y domingo 16: el Taller Municipal de Radioteatro presenta: “Juancito de la Ribera”, a las 20:30 horas. El valor de la entrada es de $5.000.

Martes 18 y miércoles 19: el Taller Municipal de Experimentación Teatral presenta: “Porque el alma prende fuego (Almodóvar nos invade)”, a las 20.30 horas. El valor de la entrada es de $5.000.

Jueves 20 y viernes 21: la Comedia Municipal de Luján presenta: “Jettatore” de Gregorio de Laferrère, a las 20:30 horas. El valor de la entrada es de $5.000.

Domingo 23: a las 19:30 horas se realizará la muestra final y el egreso de los alumnos del seminario municipal de teatro. La entrada es libre y gratuita.

Las entradas pueden adquirirse de manera virtual en boletería digital https://trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar/ o de forma presencial de martes a sábado de 10 a 20 horas en el Teatro (Rivadavia 1096). Los días lunes, domingos y feriados estará cerrada, excepto dos horas antes de cada función.

Publicado el jueves 30 de octubre de 2025