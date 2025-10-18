Duelo decisivo entre Luján Sportivo Barracas, se juegan la clasificación a semifinales

Publicado el sábado 18 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Esta tarde, desde las 15.30, Luján recibirá a Sportivo Barracas en el estadio Primero de Abril, ubicado entre los barrios San Emilio y Sarmiento, en el límite con la zona de La Loma.

El encuentro corresponde a los cuartos de final del Reducido de la Primera C, y el “Lujanero” llega con ventaja deportiva, y define la serie de local. En caso de empate no habrá alargue sino tiros penales

El conjunto dirigido por el pulga Freddes buscará aprovechar la localía y el apoyo de su gente para meterse entre los cuatro mejores del certamen. Los ganadores de esta instancia se sumarán a @ los otros dos clasificados e Ituzaingó que perdió la final con Camioneros.

Publicado el sábado 18 de octubre de 2025