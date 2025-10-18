Sábado 18 de octubre de 2025
Duelo decisivo entre Luján Sportivo Barracas, se juegan la clasificación a semifinales

Primera C



Publicado el sábado 18 de octubre de 2025

Esta tarde, desde las 15.30, Luján recibirá a Sportivo Barracas en el estadio Primero de Abril, ubicado entre los barrios San Emilio y Sarmiento, en el límite con la zona de La Loma.

El encuentro corresponde a los cuartos de final del Reducido de la Primera C, y el “Lujanero” llega con ventaja deportiva, y define la serie de local. En caso de empate no habrá alargue sino tiros penales

El conjunto dirigido por el pulga Freddes buscará aprovechar la localía y el apoyo de su gente para meterse entre los cuatro mejores del certamen. Los ganadores de esta instancia se sumarán a @ los otros dos clasificados e Ituzaingó que perdió la final con Camioneros.

