Dos hombres fueron detenidos tras amenazar con armas de fuego a una vecina en el barrio San Fermín

Tras una investigación llevada adelante por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Luján, fueron detenidos dos hombres acusados de amenazar de muerte a una vecina utilizando armas de fuego. El procedimiento incluyó allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde se secuestraron dos armas y se logró la aprehensión de los responsables.

La investigación se inició el pasado 9 de febrero, luego de la denuncia de una mujer de 52 años, quien manifestó haber sido interceptada y amenazada por dos individuos armados en la intersección de las calles Dr. Salas y Las Madreselvas, en el barrio San Fermín.

A partir de ese momento, personal de la DDI realizó tareas de inteligencia y análisis que permitieron identificar a los autores del hecho y localizar sus domicilios. Con las pruebas reunidas, la Unidad Funcional de Instrucción interviniente y el Juzgado de Garantías N.º 3 otorgaron dos órdenes de allanamiento y secuestro.

El primer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Dr. Salas, donde fueron aprehendidos los dos sospechosos, ambos de 35 años. En simultáneo, se llevó adelante un segundo allanamiento en un domicilio de la calle Jáuregui y Fray Manuel de Torres, en cercanías de un frigorífico de la zona.

Durante el operativo, el personal policial logró secuestrar dos armas de fuego que habrían sido utilizadas para amedrentar a la víctima: un revólver calibre .22 largo marca Tiver Extra y una pistola calibre .22 largo marca Bersa, esta última con numeración suprimida.

Los detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa caratulada como “Amenazas agravadas”.

Publicado el jueves 12 de febrero de 2026