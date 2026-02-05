Desbaratan banda dedicada al robo automotor en la Autopista 5: hay dos detenidos

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Tras una extensa investigación llevada adelante por la DDI y la SubDDI Luján, se logró desarticular una banda delictiva que operaba bajo la modalidad de robo automotor en distintos tramos de la Autopista 5.

El procedimiento culminó con dos detenciones y el secuestro de armas y elementos de interés para la causa. Los implicados quedaron imputados por los delitos de “robo agravado” y “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil”.

La pesquisa se inició el pasado 3 de febrero, cuando dos sujetos armados interceptaron a una pareja a la altura del kilómetro 78, en el tramo Jáuregui–Olivera, y mediante amenazas con un arma de fuego les sustrajeron una motocicleta Honda XR 190 cc.

A partir de tareas de inteligencia, análisis de cámaras y otras diligencias investigativas, las fuerzas de seguridad lograron identificar a los presuntos autores del hecho y determinar el lugar donde se encontraba oculto el rodado robado.

Con esa información, se concretó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Capitán Luján al 100, en el barrio Zapiola, donde se logró dar con los sospechosos.

Durante el operativo fueron aprehendidos un joven de 18 años y un menor de 16. En el registro del domicilio se recuperó la motocicleta sustraída y se secuestró un revólver calibre 32 largo, además de una funda de chaleco antibalas con la inscripción “Policía”, elementos que complican aún más la situación procesal de los detenidos.

El rodado fue restituido a su propietario, mientras que los aprehendidos quedaron a disposición de la UFI en turno y de la Fiscalía Penal Juvenil, que continúan con las actuaciones correspondientes.

Desde las autoridades se recordó la importancia de radicar la denuncia ante cualquier hecho delictivo, ya que esto permite iniciar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables y avanzar en el esclarecimiento de los delitos.

Publicado el jueves 5 de febrero de 2026