Desarticulan banda narco en el barrio Ameghino: secuestran droga, vehículos y tres propiedades

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Un importante operativo antidrogas permitió desarticular una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes en el barrio Ameghino, en el partido de Luján. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas, en conjunto con la Secretaría de Seguridad local, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

La investigación se inició a partir de denuncias sobre la existencia de “búnkeres” de venta de droga, y tras tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, filmaciones, escuchas telefónicas y análisis de redes sociales, se logró identificar la estructura de la organización, encabezada por una mujer y su pareja, quienes dirigían las operaciones incluso desde la clandestinidad.

“Aseguraron desde la policía de Luján” que la banda contaba con una estructura jerárquica bien definida, con personas encargadas de la distribución, recaudación y logística, además de vendedores que operaban en distintos puntos del barrio.

En el marco de 12 allanamientos realizados en la madrugada, se logró el secuestro de más de 8 kilos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Además, se decomisaron tres propiedades utilizadas como puntos de venta y ocultamiento, junto con seis vehículos que formaban parte del entramado delictivo.

Como resultado del operativo, fueron detenidos Diego S., Tomás H., Fátima M., Macarena P., Norma A. y Fátima S., todos acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, quienes permanecen incomunicados y a disposición de la Justicia.

En tanto, otras personas fueron imputadas en la causa, aunque recuperaron la libertad tras ser identificadas, continuando bajo investigación judicial.

Según se informó, uno de los líderes de la organización ya se encontraba detenido por otro hecho, mientras que la principal acusada permanece prófuga. No obstante, las autoridades destacaron que el procedimiento permitió desarticular la estructura que operaba en la zona.

Publicado el viernes 20 de marzo de 2026