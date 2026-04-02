Cupos abiertos para sumarse a la Liga Municipal de Fútbol Femenino 2026

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El Municipio de Luján informó que abrió las inscripciones para participar de una nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Femenino, una iniciativa que tiene como objetivo principal fortalecer la práctica del deporte y promover la igualdad de género.

La convocatoria está dirigida a clubes e instituciones que deseen participar con equipos de Fútbol 7, en las siguientes categorías: Promocional (2015 – 2016 – 2017), Infantil (2014 – 2013) y Juvenil (2012 – 2011 – 2010).

La competencia tendrá comienzo el próximo sábado 2 de mayo en las canchas del Polideportivo Municipal. Se disputa una fecha por mes, con varios partidos en simultáneo. En este sentido, el Municipio aporta tanto el material deportivo como los recursos humanos necesarios para el desarrollo de la jornada.

Con cupos limitados, la inscripción está abierta hasta el próximo 15 de abril. Los interesados deben contactarse al teléfono celular 2323 55-3546.

“Seguimos promoviendo la práctica del deporte como herramienta de desarrollo integral de nuestras niñas y adolescentes. En este sentido, la Liga de Fútbol Femenino es un espacio de competencia sana que les permite mejorar sus habilidades futbolísticas, fortalecer el sentido de equipo, adoptar un estilo de vida saludable y relacionarse con sus pares a partir del respeto. Invitamos a todos los clubes e instituciones a presentar sus equipos”, valoró el Director de Deportes, Gustavo Santillán.

La Liga Municipal de Fútbol Femenino es organizada por la Dirección de Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el jueves 2 de abril de 2026