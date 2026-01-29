Colonia para Personas Mayores, una apuesta por la salud y la socialización

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que durante todo el mes de enero y hasta el próximo viernes 20 de febrero, más de 400 personas mayores disfrutan de la Colonia Municipal de Verano que tiene lugar en las instalaciones del complejo Costa Luján.

“Es un ámbito pensado especialmente para las necesidades de las personas mayores. Queremos que disfruten, que se diviertan, que hagan actividad física, pero fundamentalmente que interactúen y construyan nuevos vínculos. Sabemos que por las circunstancias de la vida muchas de las personas que asisten están solas y es por eso que tratamos de generar un gran ámbito de socialización que favorezca la relación con el otro”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, quien visitó la Colonia el viernes pasado.

La propuesta funciona los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 horas, e incluye un desayuno al inicio de la jornada y la posibilidad de participar en talleres de Caminata, Zumba, Elongación y Movimiento, Yoga, Aquagym y Natación.

Asimismo, con el objetivo de promover la socialización entre los asistentes, se organizan actividades extras como encuentros de baile, kermeses, festejos de cumpleaños y concursos de detalles, con entrega de premios y reconocimientos a los más creativos.

“Todo lo que hacemos está atravesado por la posibilidad de socializar, tanto las actividades regulares como las actividades extras, y también los almuerzos a la canasta de los viernes, pensados para compartir entre todos. También ponemos mucho énfasis en el cuidado de la salud, para lo cual tenemos profesionales que acompañan y monitorean de forma permanente”, agregó por su parte el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales.

En este sentido, la Colonia cuenta con una Posta de Salud a cargo de una enfermera, que en caso de alguna emergencia articula de manera inmediata con sistema sanitario, y un Punto de Hidratación, donde se estimula a los asistentes a beber abundante agua fría.

Todas las actividades están a cargo de profesores de Educación Física y el personal técnico de la Casa Municipal de las Personas Mayores.

TALLERES DE VERANO

Además, como continuidad de algunas propuestas que se desarrollaron durante el año pasado, en la Casa Municipal de las Personas Mayores se realizan varios talleres de verano; bajo el siguiente cronograma:

-Yoga: martes y jueves de 9 a 10 horas.

-Papel Nono: martes de 10 a 12 horas.

-Canto Terapia: miércoles de 10 a 12 horas.

-Inglés: jueves de 10 a 12 horas.

-Telar: viernes de 10 a 12 horas.

Publicado el jueves 29 de enero de 2026