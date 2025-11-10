Charla sobre la situación económica y el futuro de las PYMES en Luján

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Estudio Contable Chiaramonte & Sánchez, en conjunto con la Cámara de la Industria, el Comercio y los Servicios de Luján (CiCSLu) y la Cámara Textil, organiza la charla “Situación económica y el futuro de las PYMES en el contexto local y global”, que estará a cargo del Analista Económico Lic. Damián Di Pace.

El encuentro se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 17 horas, en el Auditorio OSDE de Luján, y propone un espacio para reflexionar, analizar y proyectar el futuro de las pequeñas y medianas empresas, promoviendo el conocimiento, la colaboración y las oportunidades de crecimiento.

El Lic. Damián Di Pace es periodista económico, especialista en mercados, consumo y economía, Analista Económico y Service Manager de la consultora Focus Market. Además, se desempeña como analista en distintos medios nacionales.

El evento cuenta con el acompañamiento de los sponsors CORDERO, Key Transaction, Múltiplo Bursátil S.A., Quento Snacks, Babasal SRL, La Foresta, Espalma, DDN y Proyecto Uno.

Es un evento gratuito impulsado por el estudio y la cámara para la comunidad empresarial de Luján, por lo que se solicita reservar lugar en el link que aparece en las redes del estudio o en Luján en Línea.

https://forms.gle/riKZiM9h6CiABsof8

Para anotarse pueden hacerlo tocando el link

Publicado el lunes 10 de noviembre de 2025