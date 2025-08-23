Sábado 23 de agosto de 2025
→ Ver pronóstico

Celebraron el Día del Fomentista en la Sociedad Italiana

Actividad

Para homenajear la movilización de dirigentes barriales.



El Municipio de Luján informó que Con motivo de homenajear la movilización de dirigentes barriales y la labor de las sociedades de fomento para reivindicar el derecho de los vecinos y vecinas a una mejor calidad de vida, el Municipio de Luján festejó este jueves el Día del Fomentista en la Sociedad Italiana.

“Un reconocimiento muy grande a la labor diaria de todas las personas aquí presentes, que de manera voluntaria y solidaria, trabajan para mejorar la vida de los lujanenses en cada uno de los barrios. Sabemos que son quienes recopilan inquietudes para luego transmitirnos esa información a nosotros, las autoridades, y así lograr que Luján siga creciendo” sostuvo el Intendente, Leonardo Boto.

La celebración, que conmemoró el 35° Aniversario del Día del Fomentista Lujanense, reunió a más de 200 personas y 39 Sociedades de Fomento inscriptas en el registro municipal de asociaciones.

El agasajo constó de una cena con la entrega de cinco Reconocimientos de Comisión Directiva renovadas, dos Certificados del Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC), y una finalización de un Proceso de Condonación y Normalización ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, finalizando con la presentación de un grupo musical.

Cada ciudad elige qué día festejarlo, Luján desde el año 1990, conmemora el trabajo y la solidaridad de los dirigentes barriales y las sociedades de fomento el día 15 de agosto de cada año.

