Capacitan a inspectores municipales de Luján sobre la Ordenanza de Aplicación de Agroquímicos Fitosanitarios

Se llevó a cabo una jornada de capacitación destinada a agentes municipales vinculados al protocolo de actuación de la Ordenanza N.º 5953/2011, que regula la aplicación de agroquímicos fitosanitarios en el Partido de Luján.

La formación fue dictada por docentes de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), la Ingeniera Agrónoma Pilar Sobero Rojo y el Ingeniero Agrónomo Juan Barneto, y se desarrolló el lunes 15 de diciembre, de 9 a 13 horas, en el aula de campo del Campo Experimental de la UNLu.

Participaron de la capacitación inspectores de Guardia Urbana, Inspecciones Generales, el Centro Operativo de Monitoreo (COM) y de las áreas municipales de Gestión Ambiental y Gestión Agroalimentaria.

El objetivo principal de la jornada fue actualizar y reforzar el conocimiento del marco normativo local, en particular la Ordenanza N.º 5953/2011 y su Decreto Reglamentario N.º 1152, brindando herramientas prácticas y criterios agronómicos para la actuación ante denuncias por aplicaciones prohibidas y para la correcta elaboración de actas.

Entre los contenidos abordados se destacaron el registro de aplicadores, las categorías toxicológicas, la normativa provincial y nacional vigente —incluida la gestión de envases vacíos—, el uso adecuado de equipos de protección personal (EPP) y el protocolo municipal vigente, con especial énfasis en la utilización de la planilla de control.

La jornada se estructuró en una instancia teórica seguida de una práctica en campo, en la que se revisaron aspectos técnicos de los equipos de aplicación, tales como la regulación de picos, la carga del equipo y las condiciones meteorológicas necesarias para una correcta aplicación.

Publicado el martes 16 de diciembre de 2025