Campaña para evitar los caños de escape recortados en motocicletas

En el marco de la campaña “Avanzá sin Ruido”, el Municipio de Luján informó que profundiza acciones para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad vial y disminuir los ruidos molestos en el espacio público.

La campaña busca evitar sanciones y el secuestro de vehículos, advirtiendo a los conductores que autos, motocicletas y ciclomotores pueden circular únicamente con el caño de escape reglamentario, es decir, el original o el que corresponda de acuerdo a la cilindrada del rodado.

En este sentido, desde el lanzamiento de la iniciativa en diciembre de 2021 y a partir de los operativos de control vehicular, se debieron secuestrar 127 motocicletas con caños de escape modificados.

Cabe recordar que la Ley Provincial N° 13.927, en su artículo 48 ter, establece que tanto los ciclomotores como las motocicletas deben llevar «equipamiento silenciador de escape y ruidos de acuerdo al motor y a la cilindrada del rodado”.

En tanto, la Ley Nacional N° 24.449, en su artículo 33, establece sanciones por producir o generar ruidos molestos en autos, ya que los caños de escape libres y/ o sin silenciadores son objetos generadores de ruidos y no cumplen con la normativa vigente.

Por otra parte, según señala la Ordenanza N° 4520, se dispondrán sanciones a aquellos automóviles con música a volumen elevado.

«Seguimos promoviendo la campaña “Avanzá sin ruido” para que los conductores tomen conciencia de que cuando circulan por las calles con este tipo de caños de escape, que no están permitidos, se generan inconvenientes porque los ruidos alteran la tranquilidad. Lo mismo sucede con los autos que tienen la música demasiado alta, perturbando a los vecinos y vecinas de la zona por donde transitan», afirmó el Director de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, Pablo Ravenna.

«Como correlato de esta campaña preventiva, hemos sido firmes en el secuestro de vehículos que no cumplían con las normativas vigentes. Una vez que los vehículos son secuestrados por estar en infracción, por orden del Juez de Faltas se exige cambiar el caño de escape para poder recuperarlos. El escape que no es reglamentario queda decomisado, al igual que los vehículos que no fueron retirados», completó Ravenna.

Publicado el miércoles 6 de septiembre de 2023