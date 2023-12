Boto: “Vamos a seguir haciendo y poniendo de pie a Luján”

Frente al histórico Cabildo de Luján, el Intendente Leonardo Boto asumió este martes por la tarde su segundo mandato al frente del Municipio -luego de que en octubre pasado fuera revalidado en las urnas con casi el 60 por ciento de los votos-

El intendente agradeció la presencia de autoridades de distintos ámbitos, referentes de instituciones sociales y vecinos en general, y expresó: “El pueblo es soberano y votó también un gobierno nacional al cual, como corresponde democráticamente, vamos a respetar, y con el cual vamos a intentar entablar un diálogo inteligente que siempre y ante todo ponga por delante el interés de Luján. Por eso vamos a articular, vamos a dialogar y a hacer todo lo necesario para defender los intereses de nuestra comunidad: primero está nuestra ciudad, primero está nuestro pueblo, primero está nuestra gente”.

“Vamos a trabajar con mucha vocación para seguir haciendo, para seguir transformando Luján y mejorando día a día en cosas concretas, porque queremos construir una sociedad fraterna donde no sobra nadie, donde no hay descartados y donde no hay ciudadanos de primera y de segunda. Los invito a seguir trabajando para superar los desafíos que nos quedan por delante y continuar poniendo de pie a Luján”, completó.

“El desafío que teníamos en el período 2019-2023 era recuperar Luján, poner en marcha Luján. Y para eso trabajamos muy fuerte, nos pusimos manos a la obra e hicimos lo que parecía imposible”, continuó Boto, y repasó los principales hitos de su primera gestión de gobierno como las renovaciones de accesos principales, las cuadras asfaltadas y mejoradas, los planes de bacheo integral, la reconversión de luminarias a tecnología LED, las obras de infraestructura escolar, la creación de nuevo espacios públicos, las mejoras en los centros de atención primaria de la salud, las inversiones en seguridad, el saneamiento económico, la modernización administrativa, las nuevas redes de agua corriente y el plan de contenerización, entre otras.

En esa línea, destacó para su próximo mandato “el compromiso de seguir haciendo, hacer más y hacer mejor, trabajar más eficientemente para poder continuar con la obra pública, para poder continuar con muchas de las políticas públicas que venimos llevando adelante y para eso es fundamental el trabajo planificado y articulado con todos los sectores de la comunidad”.

“Ahora está en boga hablar de la presencialidad de los estatales, pero nosotros no tenemos que hablar de presencialidad porque estamos presentes y estamos comprometidos, porque quién les habla junto a este Gabinete estamos seis días por semana entre doce y catorce horas, y lo hacemos fundamentalmente con mucho amor, con mucha dedicación y con mucha alegría. No nos tienen que exigir presencialidad plena porque es algo que vivimos naturalmente y es ese espíritu de trabajo el que nos ha permitido mejorar notablemente la eficiencia y el rendimiento en todas las áreas de gobierno. Nos identifica el hacer y vamos a seguir haciendo pese a todas las dificultades que aparezcan”, ratificó.

En este sentido, se comprometió a redoblar esfuerzos en materia de seguridad y adelantó que, “a partir de varias experiencias que venimos estudiando, en las próximas semanas vamos a hacer anuncios importantes en relación a la creación de un cuerpo de patrullas municipales que recorra nuestros barrios y fortalezca la prevención de delitos”.

Lo mismo afirmó sobre las políticas públicas de acceso a la tierra, que permitieron avanzar con el desarrollo de 850 lotes con servicios en el barrio Los Laureles y la localidad de Torres. “Vamos a estar muy atentos a lo que va a suceder con este tema porque obviamente tienen financiación nacional y debemos completarlos. Vamos a dialogar con las nuevas autoridades nacionales para ver de qué manera podemos terminar estos proyectos que ya tienen beneficiarios y que realmente fueron un avance enorme para el partido de Luján, pero de cualquier manera los vamos a terminar para que 850 familias de Luján puedan acceder a su lote y puedan construir su vivienda”, indicó.

En el plano productivo, también adelantó que “vamos a trabajar fuertemente para concretar Luján Tech, un parque tecnológico pujante que en el marco de la Ley de Economía del Conocimiento pueda aportar trabajo de calidad y oportunidades de crecimiento y desarrollo a toda nuestra comunidad”.

En otro orden, destacó la marcha de las obras del río Luján en diversos tramos del distrito y se comprometió a concluir “una obra fundamental para evitar en el mediano plazo las inundaciones, para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y para construir esa diagonal verde que atraviese todo el partido de Luján para el aprovechamiento de vecinos y turistas”.

Por último, subrayó la construcción del nuevo Centro Ambiental “Laudato si”, una obra que supone “el cierre definitivo del basural a cielo abierto más grande de la República Argentina”. “Vamos a estar esperando que las nuevas autoridades liciten el final de obra y vamos a estar luchando para que se concrete. El Centro Ambiental se va a terminar con fondos nacionales, articulando con Provincia o trabajando nosotros desde el Municipio, pero se va a terminar, el basural se va a sanear y vamos a construir dignidad terminando con el principal drama ambiental que tiene el partido de Luján”, sostuvo.

Jura de concejales y funcionarios

Previo a la asunción del Intendente, se desarrolló la sesión preparatoria para proclamar a los y las concejales electos en las elecciones de octubre pasado.

De esta forma, juraron sus cargos los ediles Andrea Monzón, Federico Guibaud, Agustina Torres, Martín Curieses, Adriana Aranda y Camila Zucchi por Unión por la Patria; Francisco Giacaglia y Camila Díaz por Juntos por el Cambio; y Pablo Carnevale y Micaela Varela por La Libertad Avanza.

Asimismo, se designaron como autoridades del Poder Legislativo de cara al próximo ejercicio legislativo a César Siror como Presidente, Romina Grossi como Vicepresidente 1°, María de la Paz Elías como Vicepresidente 2° y María José Dangelo como Secretaria, en tanto se definió que las sesiones ordinarias del 2024 se realicen los primeros y terceros lunes de cada mes a las 18 horas.

Por último, se estableció que el jueves por la mañana se conformarán las comisiones internas del Concejo Deliberante.

Además, antes de las palabras del Intendente, Boto tomó juramento a los secretarios y secretarias que integrarán su equipo de gobierno: Javier Legorburu como Secretario de Servicios Públicos, Mariana Giron como Secretaria de Salud, Silvio Martini como Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Nicolás Capelli como Secretario de Culturas y Turismo, Federico Vanin como Secretario de Desarrollo Humano, Virginia Martinelli como Secretaria de Legal y Técnica, Leonardo Santos como Secretario de Economía y Finanzas, Juan Pablo Redondo como Secretario de Desarrollo Productivo, Daniel Domínguez como Secretario de Protección Ciudadana, Magdalena Fernández como Secretaria General de la Intendencia, Abel Rausch como Secretario de Obras e Infraestructura y Matías Fernández como Jefe de Gabinete.

Publicado el miércoles 13 de diciembre de 2023