Boto repasó las principales obras, avances y políticas concretadas en el último año

El Intendente destacó intervenciones en salud, infraestructura, seguridad, espacio público, cultura, ambiente y planificación durante el año 2025, en el marco del balance de gestión presentado ante el Honorable Concejo Deliberante.



Durante la apertura de sesiones ordinarias, el Intendente Leonardo Boto repasó algunas de las principales acciones realizadas por el Municipio de Luján en el último año. Entre los hitos mencionados, se destacan la apertura del Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, la ejecución de 48 cuadras de asfalto, tareas de bacheo, el fortalecimiento del sistema de iluminación con la incorporación de 3800 luces LED, logrando próximamente la cobertura lumínica total en todo el partido de Luján, además de intervenciones en accesos, monumentos, el Paseo Ribereño y puentes.



En materia de salud, el Intendente remarcó la incorporación de la historia clínica digital, mejoras en el Policlínico, la ampliación de especialidades y la instalación de nuevos sillones odontológicos. A su vez, se inauguraron dos nuevos Centros de Atención Primaria en el Barrio Constantini y el Luchetti de Open Door, remarcando el crecimiento constante del sistema sanitario que alcanzará este año un total de 29 CAPS en funcionamiento. También destacó inversiones en el Hospital, como la incorporación del tomógrafo de alta tecnología, una nueva Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación, la digitalización de procesos y obras de mejora edilicia. “Estas acciones hablan de un estado que brinda servicios de calidad y respuestas efectivas a las necesidades que existen en el distrito”, expresó el Intendente.



En el balance incluyó también la creación del Centro de Reciclado “Manuel Belgrano”, ubicado en Belgrano 1250, un punto estratégico en el plan de separación en origen.



Además, en materia de Seguridad, se mencionó la nueva base de patrullas municipales sobre Beschtedt, la incorporación de 15 vehículos para seguridad, la instalación de nuevos anillos digitales, tótems, alarmas vecinales y cámaras. En este punto, destacó la aprobación de la norma que permitió la creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria.

Por otra parte, el Intendente destacó la continuidad de grandes obras urbanas como la Terminal, el Distrito Histórico y el Teatro de la Virgen, junto con múltiples intervenciones de mantenimiento y puesta en valor en plazas, veredas, señalización vial, refugios y arbolado público.



En este sentido, Boto mencionó que “es sumamente importante sostener culturalmente al entramado de Luján y mantener embellecido cada rincón”.

Además, valoró la planificación estratégica encarada por el Municipio, el acompañamiento a obras en localidades y el abordaje de la situación del río Luján, incluyendo la referencia a los puentes ejecutados en distintos puntos del distrito y la respuesta ante la crecida de mayo de 2025.



También destacó la realización de la Expo Luján 2025 en la cual participaron más de 30 mil personas, una gran cantidad de expositores y se llevó a cabo una importante ronda de negocios. A su vez, anunció que está en marcha la organización de la expo para el presente año. Y explicó los avances del proyecto Luján Tech, que continuarán durante el año 2026 con la creación de un coworking y las primeras intervenciones sobre el predio destinado para el proyecto frente a la UNLu. A la hora del balance, el jefe comunal remarcó que estos avances son el resultado de una gestión sostenida y de una administración consolidada, capaz de seguir dando respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.

“El 80% de las obras fueron financiadas con fondos municipales”, finalizó el Intendente.

