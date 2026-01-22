ATUNLu inauguró banco rojo gigante contra la violencia hacia las mujeres

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el parque de su sede sindical.

La Asociación de Trabajadores de la UNLu (ATUNLu) inauguró este viernes en el parque de su sede sindical un banco rojo, símbolo de la campaña de prevención de la violencia hacia las mujeres para la disminución del femicidio.

En la apertura del acto, que contó con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva y muchos afiliados y afiliadas de ATUNLu, se dirigió a los presentes Paula Monteserin, del Centro Atenea de Estudios Laborales para el Desarrollo Nacional con Perspectiva de Género.

“El trabajo conjunto con los sindicatos es fundamental”, afirmó Monteserin y destacó “el camino de ATUNLu, que viene asumiendo el compromiso de erradicar la violencia en el mundo del trabajo y fuera de él”.

Luego, Consuelo Maggiolo, de la Subcomisión de Género de la Asociación, contó que el banco llevaría la inscripción “Ni golpes que hieran, ni palabras que duelan”, elegida por los oyentes del programa radial Frecuencia Nodocente.

Ante el aplauso de los presentes Eugenia Giorgio y José Luis Miranda, integrantes de la misma Subcomisión descubrieron el banco “gigante” y Emiliano Gaitán, uno de los trabajadores que lo construyó, resaltó el trabajo de sus compañeros de Mantenimiento.

Juan Ramos, secretario general de ATUNLu, compartió entonces una reflexión sobre “las estrategias que nos lleven a mirarnos al espejo y ver cuánto machismo tenemos”. “Los invito a salir de la indiferencia que padecen las compañeras, queremos que sepan que no están solas”, instó.

Los artistas compañeres Nodocentes Nancy Schettino y Mario Tierno compartieron su música y en el cierre Karina López, secretaria de Capacitación de ATUNLu, indicó que el gran tamaño del banco “es proporcional al compromiso del sindicato y lamentablemente también a las violencias” que sufren las mujeres.

Publicado el jueves 22 de enero de 2026