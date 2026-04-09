Antes de ser concejal, sin privilegios y cumpliendo los requisitos: Hasen explicó cómo fue su crédito hipotecario

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El concejal de La Libertad Avanza aclaró que accedió al crédito iniciando los trámites a fines de 2024 como empleado de carrera del Banco Nación, antes de ser candidato y sin ningún privilegio. “Intentar convertir eso en sospecha no tiene sustento en los hechos”, advirtió.

En medio de la polémica nacional por créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios, el nombre del concejal de Luján Alexis Hasen apareció en algunas publicaciones locales. El edil salió a aclarar públicamente su situación y fue contundente: el crédito es anterior a su cargo y no tiene ninguna relación con su función política.

“Es preexistente a mi rol político. No tiene nada que ver con mi cargo”, afirmó Hasen.

El concejal explicó que el trámite del crédito hipotecario fue iniciado a fines de 2024, antes de ser candidato y antes de asumir su banca en el Honorable Concejo Deliberante de Luján. Al momento de gestionar el financiamiento, se desempeñaba como empleado del Banco Nación, donde trabaja desde hace varios años en un puesto de carrera, sin ninguna designación política.

“Soy empleado desde hace años. Es una carrera profesional, no política”, remarcó, y también desmintió versiones que lo vinculaban a cargos políticos dentro de la entidad: “Soy un empleado como cualquier otro dentro del banco”.

Respecto a las condiciones del crédito, Hasen fue claro: fue otorgado en función de sus ingresos y perfil crediticio, sin ningún beneficio extraordinario. “Lo saqué como lo pudo haber hecho cualquier ciudadano que cumpliera con los requisitos. Incluso por mis ingresos podía aplicar a montos mayores y en distintas entidades públicas y privadas”, señaló.

La elección del banco tampoco respondió a ningún privilegio: “Elegí el Banco Nación porque es donde soy cliente, donde cobraba mi sueldo y donde trabajo”.

Se trata de un crédito hipotecario en UVA a 30 años, con todas las obligaciones y riesgos que eso implica. “Es una deuda exigente, con riesgo, que hay que pagar. Si no cumplís, el banco ejecuta las garantías como en cualquier caso”, aclaró el edil.

Hasen también cuestionó directamente el intento de instalar una sospecha sobre su situación: “Resulta llamativo que se pretenda cuestionar que una persona tenga una deuda con un banco en función de su capacidad crediticia. Es una operatoria común, como la de cualquier persona que accede a un crédito cumpliendo requisitos. Intentar convertir eso en sospecha no tiene sustento en los hechos”.

Actualmente, el concejal se encuentra en uso de licencia sin goce de haberes en el Banco Nación, conforme a la normativa interna de la entidad.

Su conclusión fue directa: su situación no presenta incompatibilidades ni irregularidades, y el crédito fue gestionado íntegramente antes de su actividad política, en el marco de su desarrollo profesional dentro del sistema bancario.

Publicado el jueves 9 de abril de 2026