Adultos Mayores: Más de 700 personas disfrutaron del cierre de actividades anuales

La Municipalidad de Luján informó que más de 700 personas disfrutaron del cierre anual de actividades de la Subdirección de Promoción de Derechos de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, que se realizó este miércoles por la noche en las instalaciones de Cemjupel.

“Despedimos un año de mucho trabajo, con talleres, viajes y propuestas de todo tipo orientadas a promover el cuidado integral de las personas mayores. Son espacios donde además de aprender, disfrutar y ejercitarse, las personas mayores socializan y construyen vínculos que trascienden el ámbito de las actividades. Agradezco al Intendente Leo Boto, al Secretario de Desarrollo Humano, Federico Vanin, y a todo el equipo de trabajadores municipales por haberlo hecho posible”, valoró el Subdirector Adrián Caporales.

En una jornada de celebración, la convocatoria reunió a los adultos mayores que participaron de las distintas propuestas artísticas, deportivas y recreativas organizadas por la Subdirección, quienes compartieron una cena y bailaron al ritmo de Christian Benavídez y La Sonora Viajera.

Asimismo, se anunció la futura puesta en marcha de la Colonia de Verano para adultos mayores y personas con discapacidad -que tendrá sedes en el complejo Costa Luján y en la localidad de Olivera-, así como de los Talleres de Verano que funcionarán en la Casa Municipal de las Personas Mayores.

Cabe destacar que durante el 2025, más de 2.000 personas participaron de los más de 35 talleres para adultos mayores programados tanto en la sede municipal de los Adultos Mayores como en barrios y localidades del distrito, y otras 1.000 disfrutaron de los 10 viajes organizados a diversos destinos turísticos.

Además, se realizaron bailes y actividades recreativas mensuales en distintos centros de jubilados, se organizaron actividades durante las Vacaciones de Invierno, se concretó una nueva edición de las Olimpiadas Virgen de Luján y se reforzó la atención ante casos de maltrato a las personas mayores con el equipo técnico.

Publicado el martes 9 de diciembre de 2025