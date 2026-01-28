AHORA
Accidente entre una camioneta y un colectivo en Pueblo Nuevo: varios heridos
Los Plátanos
Un grave accidente de tránsito se registró este miercoles al mediodía en la localidad de Pueblo Nuevo, partido de Luján, en la intersección de Tropero Moreira y Los Plátanos, donde colisionaron una camioneta de gran porte y un colectivo de una línea local.
Como consecuencia del impacto, se hicieron presentes en el lugar Bomberos Voluntarios de Luján, trabajando el móvil 27 a cargo de La Coste. Según informaron fuentes policiales, el chofer del colectivo fue trasladado para su atención médica, al igual que el conductor de la camioneta, quien fue derivado por los bomberos, sin que hasta el momento se hayan aportado datos sobre su identidad.
“Aún no contamos con información precisa sobre el estado ni la cantidad exacta de los pasajeros trasladados”, aseguraron desde la policía, agregando que habría varias personas heridas, aunque al cierre de esta nota no se habían confirmado oficialmente sus datos ni la gravedad de las lesiones.
Personal policial indicó que, una vez en el nosocomio, se solicitarán los datos correspondientes de las personas trasladadas, con el fin de ampliar la información del hecho.
Publicado el miércoles 28 de enero de 2026