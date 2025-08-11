A 15 años de su creación, la Cooperativa 10 de Agosto ya entregó más de 80 viviendas y abreuna nueva oportunidad.
En Luján, más de 80 familias ya cumplieron el sueño de la casa propia de la mano de la
Cooperativa de Vivienda y Consumo 10 de Agosto Ltda., que este año celebra 15 años de
trabajo, compromiso y solidaridad.
Porque cuando la vivienda se construye desde la solidaridad, lo que se levanta no son sólo
paredes: se construye comunidad, estabilidad y futuro.
A lo largo de estos años, la cooperativa
demuestra que otra forma de acceder a una vivienda es posible, basada en el esfuerzo
colectivo, la confianza y la transparencia.
Con una trayectoria sostenida y con todos los avales legales, hoy se abre una nueva posibilidad
para quienes buscan dejar de alquilar y proyectar un hogar propio: ya está abierta la
inscripción al Círculo 4, un nuevo grupo de adjudicatarios que podrán sumarse al plan.
El sistema es cooperativo, con cuotas accesibles, entrega garantizada por sorteo, licitación o
cumplimiento del plan, y con el respaldo de una institución sólida que ha acompañado a
cientos de familias lujanenses en su camino a la vivienda digna.
Conocé todos los detalles e inscribite hoy en: http://www.10deagosto.coop.ar o podés llenar
este formulario: https://forms.gle/JcDK3TYaTLw94ygFA
Publicado el lunes 11 de agosto de 2025