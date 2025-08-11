Lunes 11 de agosto de 2025
A 15 años de su creación, la Cooperativa 10 de Agosto ya entregó más de 80 viviendas y abreuna nueva oportunidad.

Publicado el lunes 11 de agosto de 2025


En Luján, más de 80 familias ya cumplieron el sueño de la casa propia de la mano de la
Cooperativa de Vivienda y Consumo 10 de Agosto Ltda., que este año celebra 15 años de
trabajo, compromiso y solidaridad.

Porque cuando la vivienda se construye desde la solidaridad, lo que se levanta no son sólo
paredes: se construye comunidad, estabilidad y futuro.

A lo largo de estos años, la cooperativa
demuestra que otra forma de acceder a una vivienda es posible, basada en el esfuerzo
colectivo, la confianza y la transparencia.

Con una trayectoria sostenida y con todos los avales legales, hoy se abre una nueva posibilidad
para quienes buscan dejar de alquilar y proyectar un hogar propio: ya está abierta la
inscripción al Círculo 4, un nuevo grupo de adjudicatarios que podrán sumarse al plan.

El sistema es cooperativo, con cuotas accesibles, entrega garantizada por sorteo, licitación o
cumplimiento del plan, y con el respaldo de una institución sólida que ha acompañado a
cientos de familias lujanenses en su camino a la vivienda digna.

Conocé todos los detalles e inscribite hoy en: http://www.10deagosto.coop.ar o podés llenar
este formulario: https://forms.gle/JcDK3TYaTLw94ygFA

