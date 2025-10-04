51° Peregrinación Juvenil a Luján: Todo listo para el operativo sanitario, de tránsito y de seguridad

AHORA

Los próximos sábado 4 y domingo 5 de octubre se realizará la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, bajo el lema “Madre danos amor para caminar con esperanza”, en la que se estima que llegarán a la ciudad más de un millón de personas, y que se realiza de forma ininterrumpida desde el año 1975.



La tradicional muestra de fe organizada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires se llevará adelante con una serie de recaudos y disposiciones orientadas a fortalecer el aspecto sanitario, con más de 60 puestos de salud repartidos a lo largo de la ruta para la atención de los peregrinos.



La columna con la Imagen Peregrina partirá el sábado a las 10 horas desde el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, y recorrerá casi 60 kilómetros hasta el Santuario de Nuestra Señora de Luján.



CORTES Y CONTROLES

El ingreso de los fieles a la ciudad de Luján será por la calle Las Heras. Se permitirá el cruce vehicular en Las Heras y Humberto, Las Heras y Güemes, y Las Heras y Belgrano.



Por otra parte, habrá cortes de calles en: Las Heras, Rotonda Ana de Matos en la intersección de las calles Francia y Carlos Pellegrini, Francia y Chávez, Francia y Ugarte, Francia y Cervantes, Francia y Dr. Real, Francia y Almirante Brown, Francia y 25 de Mayo, Francia y Lavalle, Francia y San Martín, Francia y Mitre, Francia y Las Heras, Francia e Ituzaingó, Lezica y Torrezuri y 25 de Mayo, 9 de Julio y Dr. Muñiz, Padre Salvaire y Dr. Muñiz, Dr. Muñiz y Belgrano, Puente Mitre, Gogna y San Roque, Julio A. Roca y San Roque, Rivadavia y Muñiz, Ituzaingó e Italia, Ituzaingó y Sarmiento, Ituzaingó y Rawson, Ituzaingó y Dean Funes, Mitre e Italia, Francia y Dr. Muñiz, Mitre y Mariano Moreno, Mitre y Leandro N. Alem, Mitre y Alvear, Mitre y Gral. Paz, Mitre y Lamadrid, Mitre y Ramauge, Mitre y Gamboa, M. Moreno y Carlos Pellegrini, y San Vicente y Avenida Constitución.



A las y los vecinos que vivan dentro de la zona incluida en los cortes, se les permitirá pasar presentando DNI con domicilio actualizado o factura de un servicio a su nombre donde conste la dirección.



Asimismo, las y los residentes del barrio Los Laureles tendrán paso por las calles internas de la Universidad Nacional de Luján.



En cuanto a la Terminal de Ómnibus, su ubicación se trasladará desde el sábado a las 6 de la mañana hasta la finalización del evento el día domingo. Las líneas 57 y 410 saldrán desde la calle Cervantes y 9 de Julio; los taxis desde 9 de Julio y Dr. Real, y colectivos de larga distancia desde Dr. Real y Avenida Nuestra Señora de Luján; mientras que las líneas 350, 355, 365, 500, 502 y 503 partirán desde Avenida Nuestra Señora de Luján entre Dr. Real y Almirante Brown, y las líneas 203, 228, 276, 322 y 365 desde 9 de Julio entre Doctor Real y Almirante Brown.



Los mencionados cortes y controles entrarán en vigencia desde las primeras horas del sábado hasta la mañana del domingo.



Los dispositivos de control programados tienen por objeto garantizar la integridad de los peregrinos, impedir los congestionamientos de tránsito a fin de permitir el desplazamiento de los vehículos de emergencia y agilizar la desconcentración, y facilitar las actividades laborales y el normal desplazamiento de nuestros vecinos.



SALUD

Se instalarán varios puestos sanitarios y de la Cruz Roja a lo largo de la Ruta Nacional N°7.



Asimismo, desde el sábado a las 7 de la mañana, habrá dos puestos sanitarios en Lavalle y 9 de Julio, y frente al Complejo Museográfico Enrique Udaondo.



Además, se montará un Hospital de campaña en el Puente de Control y otro en Avenida Nuestra Señora de Luján, entre 25 de Mayo y Almirante Brown.



También habrá puestos sanitarios en Gamboa y Las Heras, Las Heras entre Rivadavia e Italia (Cuartel de Bomberos de Luján), 9 de Julio y Las Heras, Lavalle y 9 de Julio, inmediaciones de la Basílica, Lavalle y 9 de Julio, 25 de Mayo y 9 de Julio, Padre Salvaire y San Martín, Avenida Julio A. Roca y Rodolfo Moreno (sobre boulevard), Güemes y Las Heras, Sarmiento y Las Heras, Mariano Moreno y Las Heras.

Publicado el viernes 3 de octubre de 2025