Publicado el viernes 18 de septiembre de 2026

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Conocé en dónde se lo rescató.

La Dirección de Bromatología y Sanidad animal del Municipio informa a la comunidad que en el día de ayer personal del Centro de Zoonosis realizó el rescate de un zorro silvestre, encontrado en las instalaciones de Emergencias Médicas.

Ante la presencia del animal, se intervino para realizar un rescate seguro y evitar riesgos tanto para el ejemplar como para las personas presentes.

El zorro fue retirado del lugar y quedó bajo resguardo en Zoonosis, donde fue revisado por el equipo veterinario, que constató su buen estado de salud.

De acuerdo con el protocolo de Fauna Silvestre de la Provincia de Buenos Aires, el animal será trasladado y reinsertado en un entorno natural adecuado, en coordinación con las autoridades provinciales de Fauna.

Desde Zoonosis se recuerda a la comunidad que, ante la aparición de animales silvestres, no se debe intentar capturarlos ni manipularlos por cuenta propia. Se recomienda mantener distancia, alejar a niños y mascotas y dar aviso a las autoridades correspondientes.

Zoonosis Municipal de Luján

Comprometidos con el cuidado de la comunidad y la protección de nuestra fauna silvestre.

Publicado el viernes 18 de septiembre de 2026