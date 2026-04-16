Zoonosis asistió a un perro en estado crítico tras el alerta de una vecina

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El animal fue trasladado para su evaluación.

A partir de la consulta de una vecina por la presencia de un perro en mal estado en la vía pública, la Dirección de Zoonosis del Municipio de Luján intervino y trasladó al animal para su evaluación por parte de un profesional veterinario.

Según se informó, se trataba de un perro de edad avanzada y en estado crítico, por lo que se le brindó un espacio adecuado, resguardado y cálido, priorizando su bienestar y el cuidado sanitario del resto de los animales alojados.

Aseguraron desde el área que la Dirección de Zoonosis funciona como un centro de prevención de enfermedades zoonóticas, con especial foco en la rabia, una patología de carácter letal.

En ese sentido, se desarrollan campañas permanentes de vacunación antirrábica y programas de castración, tanto en la sede como en distintos barrios del distrito, con el objetivo de promover la salud pública y el control poblacional responsable.

Por último, recordaron que no se levantan animales en la vía pública, salvo en situaciones excepcionales que sean denunciadas y previamente evaluadas.

Asimismo, indicaron que no se practica la eutanasia, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 13.879 y su Decreto Reglamentario 400/2011, que prohíben el sacrificio de perros y gatos en todas las dependencias de la provincia de Buenos Aires.

Publicado el jueves 16 de abril de 2026