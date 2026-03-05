Zapatillas importadas desde 20 mil pesos en el centro de Luján
Detalles
El local Pilchas ATR lanzó una propuesta imperdible para quienes buscan renovar el calzado sin gastar de más.
En su local del centro de la ciudad se pueden encontrar zapatillas importadas desde 20.000 y 30.000 pesos, combinando precio accesible y buena calidad.
Desde el comercio destacan que la idea es ofrecer “el equilibrio perfecto entre precio y calidad”, con distintos modelos disponibles para todos los gustos.
El local atiende de lunes a lunes de 9 a 22 horas en Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón, en pleno centro de Luján
Publicado el jueves 5 de marzo de 2026