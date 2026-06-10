Miércoles 10 de junio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 12°C
  • H: 87%
  • P: 1018
  • V: Norte

Vuelven los torneos de bochas con la Copa “Juan Miracco

Los datos.



Publicado el miércoles 10 de junio de 2026

El Club Santa Elena y el Municipio de Luján invitan a la comunidad bochófila a participar en la Copa “Juan Miracco”, una competencia que supone el regreso de los clásicos torneos de bochas a los clubes lujanenses.   

Asimismo, la Copa será la instancia clasificatoria que permitirá definir a los representantes de Luján para la Etapa Zonal del Torneo Intermunicipal de Bochas organizado por la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires.

Nombrada en homenaje a un recordado bochófilo y vecino del barrio El Quinto, la Copa “Juan Miracco” tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 8 horas, en la cancha del Club Santa Elena. 

En este sentido, las y los interesados pueden inscribirse personalmente en la sede social de la institución (Rodolfo Moreno 559), o a través de los teléfonos 2323 330548 y 2323 612571.

La competencia representa una valiosa oportunidad de revitalizar una disciplina profundamente arraigada en la identidad deportiva y social de Luján, que promueve la participación en equipos y el encuentro intergeneracional.  

La Copa “Juan Miracco” es organizada por la Subcomisión de Bochas del Club Santa Elena y la Dirección de Bienestar Comunitario del Municipio de Luján.

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.