Vuelven los torneos de bochas con la Copa “Juan Miracco

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026

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El Club Santa Elena y el Municipio de Luján invitan a la comunidad bochófila a participar en la Copa “Juan Miracco”, una competencia que supone el regreso de los clásicos torneos de bochas a los clubes lujanenses.

Asimismo, la Copa será la instancia clasificatoria que permitirá definir a los representantes de Luján para la Etapa Zonal del Torneo Intermunicipal de Bochas organizado por la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires.

Nombrada en homenaje a un recordado bochófilo y vecino del barrio El Quinto, la Copa “Juan Miracco” tendrá lugar el próximo sábado 13 de junio, a partir de las 8 horas, en la cancha del Club Santa Elena.

En este sentido, las y los interesados pueden inscribirse personalmente en la sede social de la institución (Rodolfo Moreno 559), o a través de los teléfonos 2323 330548 y 2323 612571.

La competencia representa una valiosa oportunidad de revitalizar una disciplina profundamente arraigada en la identidad deportiva y social de Luján, que promueve la participación en equipos y el encuentro intergeneracional.

La Copa “Juan Miracco” es organizada por la Subcomisión de Bochas del Club Santa Elena y la Dirección de Bienestar Comunitario del Municipio de Luján.

Publicado el miércoles 10 de junio de 2026