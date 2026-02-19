Vuelve Música en la Plaza: el mega evento lujanense se realizará en marzo

Publicado el jueves 19 de febrero de 2026

La Municipalidad informó que el mega festival Música en la Plaza ya tiene su fecha confirmada para la nueva edición 2026. Esta vez, el evento musical se llevará a cabo los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

“Como todos los años volvemos a realizar Música en la Plaza, el evento gratuito más esperado del verano, con una grilla de tres días de espectáculos en un mega escenario, donde se presentarán cientos de artistas, entre bandas locales, ballets y shows nacionales” expresó el Secretario de Culturas y Turismo, Nicolás Capelli.

Música en la Plaza se ha consagrado como una de los festivales más importantes de la zona, de carácter libre y gratuito. En su trayecto, de más de 40 años, ha reunido a grandes figuras de la música nacional y local en su escenario.

En este sentido, las jornadas incluirán una grilla con variedad de géneros como folklore, cumbia, rock, urbano, entre otros. Además, la propuesta se completará con una feria de artesanos y un amplio patio gastronómico.

En los próximos días se anunciará el cronograma de artistas.

