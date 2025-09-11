Vuelve la Peatonal Gastronómica

Publicado el jueves 11 de septiembre de 2025

El Municipio de Luján informó que la Peatonal Gastronómica tendrá una nueva de edición el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 18, en el centro de la ciudad.

Con más de 20 locales gastronómicos y una gran variedad de música en vivo, también se presentarán artistas urbanos locales, habrá feria de artesanos y de la economía popular, además de juegos infantiles para los más pequeños.

Algunos de los shows confirmados para el inicio de esta cuarta temporada son El Bife Dúo -Pablo Rodríguez y Agustín Grezzi- y Arrabal Dúo -Santiago Gutiérrez y Julieta Cáceres- (en el escenario de San Martín y Alsina), Acustique (en Fermento), Juan Cavalli (en La BarBería), El Pájaro Gutiérrez y los del tango (en Pintoresco), Por las dú (en Galway), Indie Suelto DJ Set (en Flama), Pablo Sax (en Pizza Hot), Lautaro Castillo (en Ananá) y Mariano Sagrera (en Deja Vú).

Entre los artistas urbanos se destacan la presencia de Meka, Team Infinity, Academia Semblanza-Potrero Malambo, Pura Energía (con Ro Simonetti), Ballet Amalaya, Nahu Villegas, Vale y Regi Morales Dúo y El Cumbia.

El evento se desarrollará sobre San Martín y Mitre (entre Humberto y M. Moreno) y Alsina (entre Mitre y Lavalle).

La Peatonal Gastronómica forma parte del programa municipal que busca fortalecer el desarrollo comercial local, ofreciendo una variada propuesta gastronómica, espectáculos en vivo y actividades recreativas para toda la familia.

