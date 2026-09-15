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Vuelve la Peatonal Gastronómica 

domingo

El 20 de septiembre.



Publicado el martes 15 de septiembre de 2026

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Peatonal Gastronómica, que se desarrollará el domingo 20 de septiembre, a partir de las 17 horas, en la zona céntrica de la ciudad.

La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

En esta ocasión, se presentarán:

En el escenario 1, Alsina e/ Las Heras y Mitre:

  • Juan Cavalli (Acústico)

  • Luz Villegas & Lucía Pizzurno

En el escenario 2, San Martín e/ Alsina y M. Moreno:

  • Gerardo Viola

  • Gabriel Gutiérrez

  • Luís Martínez

  • Bochi Basma y Caqui Oliva

  • Ballet Fortín Luján

  • Ballet Hermanos Vera

  • Ballet Agitando Pañuelos

En el escenario 3, San Martín e/ Humberto y Alsina:

  • Pura Energía (Ro Simonetti)

  • Baila con Carla (3ra Edad)

  • Team Royal

  • Bailasi Con Kari

  • El Mora Real

  • El Meka

  • Nahuel Villegas

  • Bajito + Jodido

  • Alma Chisti

  • Gamarrote Circo

  • Circo Ventolina

En el escenario 4, en Alsina e/ Mitre y San Martín, habrá pintura en vivo a cargo de:

  • Juli Rueda

  • Fernanda Jara

En Mitre y Mariano Moreno, en Iceland:

  • Vicky Ayale y David Desivo

En Mitre 755, en Ananá:

  • Leo Litardo y Los Hijos de Fierro

En Alsina y Lavalle, en Pintoresco:

  • La Raza del Milagro

En Alsina 1090, en Fibonacci:

  • Ezequiel Fernández

En San Martín y Mariano Moreno, en Pizza Hot:

  • Pablo Sax

Para el mejor desarrollo de la propuesta, se volverán peatonales las calles Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Mitre y Lavalle.

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Peatonal Gastronómica, que se desarrollará el domingo 20 de septiembre, a partir de las 17 horas, en la zona céntrica de la ciudad.

La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

En esta ocasión, se presentarán:

En el escenario 1, Alsina e/ Las Heras y Mitre:

  • Juan Cavalli (Acústico)

  • Luz Villegas & Lucía Pizzurno

En el escenario 2, San Martín e/ Alsina y M. Moreno:

  • Gerardo Viola

  • Gabriel Gutiérrez

  • Luís Martínez

  • Bochi Basma y Caqui Oliva

  • Ballet Fortín Luján

  • Ballet Hermanos Vera

  • Ballet Agitando Pañuelos

En el escenario 3, San Martín e/ Humberto y Alsina:

  • Pura Energía (Ro Simonetti)

  • Baila con Carla (3ra Edad)

  • Team Royal

  • Bailasi Con Kari

  • El Mora Real

  • El Meka

  • Nahuel Villegas

  • Bajito + Jodido

  • Alma Chisti

  • Gamarrote Circo

  • Circo Ventolina

En el escenario 4, en Alsina e/ Mitre y San Martín, habrá pintura en vivo a cargo de:

  • Juli Rueda

  • Fernanda Jara

En Mitre y Mariano Moreno, en Iceland:

  • Vicky Ayale y David Desivo

En Mitre 755, en Ananá:

  • Leo Litardo y Los Hijos de Fierro

En Alsina y Lavalle, en Pintoresco:

  • La Raza del Milagro

En Alsina 1090, en Fibonacci:

  • Ezequiel Fernández

En San Martín y Mariano Moreno, en Pizza Hot:

  • Pablo Sax

Para el mejor desarrollo de la propuesta, se volverán peatonales las calles Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Mitre y Lavalle.

Publicado el martes 15 de septiembre de 2026

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