Vuelve la Peatonal Gastronómica
domingo
El 20 de septiembre.
El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Peatonal Gastronómica, que se desarrollará el domingo 20 de septiembre, a partir de las 17 horas, en la zona céntrica de la ciudad.
La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.
En esta ocasión, se presentarán:
En el escenario 1, Alsina e/ Las Heras y Mitre:
-
Juan Cavalli (Acústico)
-
Luz Villegas & Lucía Pizzurno
En el escenario 2, San Martín e/ Alsina y M. Moreno:
-
Gerardo Viola
-
Gabriel Gutiérrez
-
Luís Martínez
-
Bochi Basma y Caqui Oliva
-
Ballet Fortín Luján
-
Ballet Hermanos Vera
-
Ballet Agitando Pañuelos
En el escenario 3, San Martín e/ Humberto y Alsina:
-
Pura Energía (Ro Simonetti)
-
Baila con Carla (3ra Edad)
-
Team Royal
-
Bailasi Con Kari
-
El Mora Real
-
El Meka
-
Nahuel Villegas
-
Bajito + Jodido
-
Alma Chisti
-
Gamarrote Circo
-
Circo Ventolina
En el escenario 4, en Alsina e/ Mitre y San Martín, habrá pintura en vivo a cargo de:
-
Juli Rueda
-
Fernanda Jara
En Mitre y Mariano Moreno, en Iceland:
-
Vicky Ayale y David Desivo
En Mitre 755, en Ananá:
-
Leo Litardo y Los Hijos de Fierro
En Alsina y Lavalle, en Pintoresco:
-
La Raza del Milagro
En Alsina 1090, en Fibonacci:
-
Ezequiel Fernández
En San Martín y Mariano Moreno, en Pizza Hot:
-
Pablo Sax
Para el mejor desarrollo de la propuesta, se volverán peatonales las calles Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Mitre y Lavalle.
El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Peatonal Gastronómica, que se desarrollará el domingo 20 de septiembre, a partir de las 17 horas, en la zona céntrica de la ciudad.
La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.
En esta ocasión, se presentarán:
En el escenario 1, Alsina e/ Las Heras y Mitre:
-
Juan Cavalli (Acústico)
-
Luz Villegas & Lucía Pizzurno
En el escenario 2, San Martín e/ Alsina y M. Moreno:
-
Gerardo Viola
-
Gabriel Gutiérrez
-
Luís Martínez
-
Bochi Basma y Caqui Oliva
-
Ballet Fortín Luján
-
Ballet Hermanos Vera
-
Ballet Agitando Pañuelos
En el escenario 3, San Martín e/ Humberto y Alsina:
-
Pura Energía (Ro Simonetti)
-
Baila con Carla (3ra Edad)
-
Team Royal
-
Bailasi Con Kari
-
El Mora Real
-
El Meka
-
Nahuel Villegas
-
Bajito + Jodido
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Alma Chisti
-
Gamarrote Circo
-
Circo Ventolina
En el escenario 4, en Alsina e/ Mitre y San Martín, habrá pintura en vivo a cargo de:
-
Juli Rueda
-
Fernanda Jara
En Mitre y Mariano Moreno, en Iceland:
-
Vicky Ayale y David Desivo
En Mitre 755, en Ananá:
-
Leo Litardo y Los Hijos de Fierro
En Alsina y Lavalle, en Pintoresco:
-
La Raza del Milagro
En Alsina 1090, en Fibonacci:
-
Ezequiel Fernández
En San Martín y Mariano Moreno, en Pizza Hot:
-
Pablo Sax
Para el mejor desarrollo de la propuesta, se volverán peatonales las calles Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Mitre y Lavalle.
Publicado el martes 15 de septiembre de 2026