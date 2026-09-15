Vuelve la Peatonal Gastronómica 

Publicado el martes 15 de septiembre de 2026

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El 20 de septiembre.

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Peatonal Gastronómica, que se desarrollará el domingo 20 de septiembre, a partir de las 17 horas, en la zona céntrica de la ciudad.

La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

En esta ocasión, se presentarán:

En el escenario 1, Alsina e/ Las Heras y Mitre:

Juan Cavalli (Acústico)

Luz Villegas & Lucía Pizzurno

En el escenario 2, San Martín e/ Alsina y M. Moreno:

Gerardo Viola

Gabriel Gutiérrez

Luís Martínez

Bochi Basma y Caqui Oliva

Ballet Fortín Luján

Ballet Hermanos Vera

Ballet Agitando Pañuelos

En el escenario 3, San Martín e/ Humberto y Alsina:

Pura Energía (Ro Simonetti)

Baila con Carla (3ra Edad)

Team Royal

Bailasi Con Kari

El Mora Real

El Meka

Nahuel Villegas

Bajito + Jodido

Alma Chisti

Gamarrote Circo

Circo Ventolina

En el escenario 4, en Alsina e/ Mitre y San Martín, habrá pintura en vivo a cargo de:

Juli Rueda

Fernanda Jara

En Mitre y Mariano Moreno, en Iceland:

Vicky Ayale y David Desivo

En Mitre 755, en Ananá:

Leo Litardo y Los Hijos de Fierro

En Alsina y Lavalle, en Pintoresco:

La Raza del Milagro

En Alsina 1090, en Fibonacci:

Ezequiel Fernández

En San Martín y Mariano Moreno, en Pizza Hot:

Pablo Sax

Para el mejor desarrollo de la propuesta, se volverán peatonales las calles Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Mitre y Lavalle.

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Peatonal Gastronómica, que se desarrollará el domingo 20 de septiembre, a partir de las 17 horas, en la zona céntrica de la ciudad.

La propuesta incluye más de 20 locales gastronómicos, artistas en vivo, feria de artesanos y de la economía popular, escuelas de danzas y ballets folclóricos, y diversas propuestas para disfrutar en familia y con amigos.

En esta ocasión, se presentarán:

En el escenario 1, Alsina e/ Las Heras y Mitre:

Juan Cavalli (Acústico)

Luz Villegas & Lucía Pizzurno

En el escenario 2, San Martín e/ Alsina y M. Moreno:

Gerardo Viola

Gabriel Gutiérrez

Luís Martínez

Bochi Basma y Caqui Oliva

Ballet Fortín Luján

Ballet Hermanos Vera

Ballet Agitando Pañuelos

En el escenario 3, San Martín e/ Humberto y Alsina:

Pura Energía (Ro Simonetti)

Baila con Carla (3ra Edad)

Team Royal

Bailasi Con Kari

El Mora Real

El Meka

Nahuel Villegas

Bajito + Jodido

Alma Chisti

Gamarrote Circo

Circo Ventolina

En el escenario 4, en Alsina e/ Mitre y San Martín, habrá pintura en vivo a cargo de:

Juli Rueda

Fernanda Jara

En Mitre y Mariano Moreno, en Iceland:

Vicky Ayale y David Desivo

En Mitre 755, en Ananá:

Leo Litardo y Los Hijos de Fierro

En Alsina y Lavalle, en Pintoresco:

La Raza del Milagro

En Alsina 1090, en Fibonacci:

Ezequiel Fernández

En San Martín y Mariano Moreno, en Pizza Hot:

Pablo Sax

Para el mejor desarrollo de la propuesta, se volverán peatonales las calles Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Mitre y Lavalle.

Publicado el martes 15 de septiembre de 2026